Угальде: сделаем все возможное, чтобы обойти «Зенит»

«Считаю ли я, что “Зенит” перестал быть непобедимым? Мы сфокусированы на себе. Мы идем от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет в будущем. Возможно ли, что “Спартак” обгонит “Зенит” в чемпионской гонке? Мы сделаем все возможное и постараемся обойти их. Это футбол — шансы 50 на 50», — сказал Угальде.