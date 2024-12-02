Угальде: сделаем все возможное, чтобы обойти «Зенит»

Накануне «Зенит» потерпел первое домашнее поражение в этом сезоне, уступив «Крыльям Советов» (2:3).
«Считаю ли я, что “Зенит” перестал быть непобедимым? Мы сфокусированы на себе. Мы идем от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет в будущем. Возможно ли, что “Спартак” обгонит “Зенит” в чемпионской гонке? Мы сделаем все возможное и постараемся обойти их. Это футбол — шансы 50 на 50», — сказал Угальде.
Манфред Угальде уверенно возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив 14 голов в 17 матчах. В последних двух матчах 22-летний коста-риканец забил шесть мячей.
В 17-м туре РПЛ «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» (3:0) и вышел на третью строчку в турнирной таблице, сократив отставание от «Зенита» до пяти очков. В субботу, 7 декабря, красно-белые дома сыграют с «Пари НН». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.