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Угальде: сделаем все возможное, чтобы обойти «Зенит»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде оценил шансы красно-белых в чемпионской гонке РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Степан Ноздрев/ТАСС

Накануне «Зенит» потерпел первое домашнее поражение в этом сезоне, уступив «Крыльям Советов» (2:3).

«Считаю ли я, что “Зенит” перестал быть непобедимым? Мы сфокусированы на себе. Мы идем от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет в будущем. Возможно ли, что “Спартак” обгонит “Зенит” в чемпионской гонке? Мы сделаем все возможное и постараемся обойти их. Это футбол — шансы 50 на 50», — сказал Угальде.

Манфред Угальде уверенно возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив 14 голов в 17 матчах. В последних двух матчах 22-летний коста-риканец забил шесть мячей.

В 17-м туре РПЛ «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» (3:0) и вышел на третью строчку в турнирной таблице, сократив отставание от «Зенита» до пяти очков. В субботу, 7 декабря, красно-белые дома сыграют с «Пари НН». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Краснодар
0:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Алексис Дуарте)
17′
Манфред Угальде
(Данил Пруцев)
28′
Эсекиэль Барко
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
69′
98
Сергей Петров
40′
61′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
73′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
56′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
19′
56′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
61′
19
Федор Смолов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
82′
18
Наиль Умяров
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
61′
5
Эсекиэль Барко
90+5′
90′
68
Руслан Литвинов
8
Маркиньос
26′
89′
29
Рикарду Мангаш
77
Тео Бонгонда
82′
19
Хесус Мануэль Медина
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
29
Фолы
17
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Зенит
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь