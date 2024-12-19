Бразильские топ-клубы интересуются полузащитником «Зенита»

По данным Metaratings.ru, бразильские клубы официально не контактировали с «Зенитом», так как понимают, что «Зенит» не захочет зимой расставаться с игроком основного состава. Не исключено, что попытку подписать Клаудиньо бразильские клубы предпримут уже летом.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В общей сложности бразилец провел 124 матча за петербургскую команду, в которых забил 21 мяч и сделал 31 результативную передачу.
В 2023 году Клаудиньо вместе с Малкомом получил российское гражданство. Спустя несколько месяцев Малком покинул российский клуб и перешел в саудовский клуб «Аль‑Хиляль».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в 17 миллионов евро.
«Зенит» потерпел два поражения в заключительных матчах перед паузой в чемпионате и ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.