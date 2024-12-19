Бразильские топ-клубы интересуются полузащитником «Зенита»

По данным Metaratings.ru, бразильские клубы официально не контактировали с «Зенитом», так как понимают, что «Зенит» не захочет зимой расставаться с игроком основного состава. Не исключено, что попытку подписать Клаудиньо бразильские клубы предпримут уже летом.