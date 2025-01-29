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«Локомотив» стал самым проверяемым на допинг футбольным клубом в 2024-м

Российское антидопинговое агентство РУСАДА в 2024 году чаще других игроков клубов РПЛ проверяло футболистов московского «Локомотива».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ТАСС.

Тесты на допинг всего сдали 10 игроков «Локомотива» — дважды Дмитрий Баринов и Илья Лантратов, Евгений Морозов, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьев. В мае был протестирован Максим Глушенков, который позже перешел в «Зенит».

Семь игроков проверили в «Краснодаре» и «Зените», шесть из ЦСКА, четыре — из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики», три — из «Крыльев Советов», два — из «Ростова» и один — из «Оренбурга».

Самый проверяемый игрок — футболист ЦСКА Тамерлан Мусаев, который проходил тестирование три раза.

Сейчас «Локомотив» занимает пятое место в российской Премьер-лиге. У команды 35 очков после 18 игр. Минувший сезон московская команда завершила на четвёртом месте.

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