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В погоне за «Краснодаром». У «Спартака» и «Зенита» непростой тур

«Быки» вполне могут увеличить отрыв.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Динамо — Оренбург

Динамо — Оренбург
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 22, 29.03.2025, 14:00
Динамо
-
Оренбург
-

Поражение от «Локомотива» сильно бьет по шансам «Динамо» вмешаться в борьбу за призовые места. Это еще не конец, но теперь команде Лички нужна серия побед. То же можно сказать о Кубке России после проигрыша ЦСКА. Но с соперниками ниже классом у бело-голубых обычно проблем нет. «Оренбург» выстрадал победу над «Факелом», но команда Слишковича по-прежнему в критическом положении, и спасти ее от вылета может лишь чудо.

Если на своем поле «Оренбург» еще навязывает борьбу и часто превосходит соперников по созданным моментам, то в гостях просто мрак: 1 ничья и 9 поражений. Слишкович бодрится и говорит, что едет в Москву за победой, но непонятно, как ее добиться. «Динамо» так и не оправилось от потери Тюкавина, а дальние поездки в сборные вряд ли положительно скажутся на функциональном состоянии нескольких важных легионеров, поэтому победа фаворита может оказаться не такой уж уверенной.

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ЦСКА — Динамо Мх

ЦСКА — Динамо Мх
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 22, 29.03.2025, 19:30
ЦСКА
-
Динамо Мх
-

Московские армейцы не скучали в паузе на матчи сборных, устроив туристическо-спортивный тур в Белград. Набрались впечатлений, опробовали в деле новичков, еще и выиграли у крепкого соперника. У ЦСКА четыре победы подряд в разных турнирах и ни одного поражения после зимней паузы. С Махачкалой проблем не будет?

Команда Хасанби Биджиева не так проста. Дагестанский клуб проводит дебютный сезон в РПЛ минимум на четверку. На старте сезона это была «низовая» команда с упором на игру от обороны, но весной это не так, судя по последним турам: 0:4 с московским «Динамо» и 4:0 с «Крыльями». Махачкалинцы стали смелее, вернул вкус голов Агаларов. Возможно, им удастся забить, но ЦСКА — слишком явный фаворит в этой паре.

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Краснодар — Факел

Краснодар - Факел
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 22, 30.03.2025, 14:00
Краснодар
-
Факел
-

«Краснодар» — единоличный лидер чемпионата с отрывом в 3 очка, и защищать преимущество «быкам» предстоит дома против аутсайдера «Факела». Воронежцы в очень сложном положении, им всерьез грозит вылет напрямую. В 2025 году у «Факела» одни поражения, ни одного забитого мяча, и никаких хороших новостей кроме отмены красной карточки голландца Мертенса.

«Краснодар» после потери очков дома с «Крыльями» одержал две победы, особенно ценным был успех в Ростове-на-Дону, но вылетел из Кубка, что для чемпионской гонки даже плюс с учетом более короткой скамейки, чем у конкурентов. Через два тура важнейший выезд в Санкт-Петербург, и перед ним краснодарцы обязаны брать максимум очков. У «быков» бывают проблемы с реализацией моментов, но тылы надежные, а Станислав Агкацев успешно заменил парижанина Сафонова. Против худшей атаки чемпионата «Краснодар» должен избежать проблем у своих ворот.

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Ахмат — Спартак

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.30

Ахмат — Спартак
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 22, 30.03.2025, 16:30
Ахмат
-
Спартак
-

«Спартак» проводит отличный сезон, но опять красно-белым не на руку пауза в чемпионате. После долгожданной победы над «Зенитом» им сам черт не страшен, но нужно убедиться, что разъехавшиеся в сборные легионеры, вернулись в подходящих кондициях. Делать это придется против одного из самых неудобных за последние годы соперников: настоящий вызов для чемпионских амбиций Деяна Станковича и его команды.

«Ахмат» лишь на 14-м месте, но статистика говорит о том, что грозненцы должны быть намного выше, возможно, даже в верхней половине таблицы, однако это самая невезучая команда чемпионата. Например, «Ахмат» не реализовал четыре пенальти из пяти, а еще пропустил гол от вратаря (памятный перформанс Игоря Лещука). Со «Спартаком» «Ахмат» бьется особенно яростно и не проигрывал ему пять матчей подряд. За это время в очных встречах были зафиксированы три ничьи 0:0, но в этом туре такого не будет. «Спартак» очень давно не уходил с поля без гола, а у «Ахмата» несмотря на обидные потери очков результативная серия почти такая же. Ждем обмен забитыми мячами и яркие эмоции.

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Зенит — Рубин

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.01.

Зенит — Рубин
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 22, 30.03.2025, 19:30
Зенит
-
Рубин
-

«Зенит» давно не оказывался в такой сложной ситуации. Действующие чемпионы лишь на третьем месте и совсем не убеждают игрой, что способны быстро выйти из кризиса. У Сергея Семака полно проблем, и даже если слухи о внутренних скандалах — неправда, атмосфера в команде далека от идеальной.

«Рубин» не раз побеждал «Зенит» на его поле и в лучшие для петербуржцев времена, и вообще команда Рахимова успешно противостоит лидерам в этом сезоне: есть победа над «Спартаком» и ничья с «Краснодаром». Коэффициенты букмекеров перекошены в пользу победы «Зенита». П1 за 1.27 после поражений дома от «Крыльев» и «Акрона» — это странно. В первом круге «Рубин» громили в Казани Глушенков, Кассьерра, Педро и Изидор, но Глушенкову теперь больше нравится в сборной, Кассьерра не так ярок и эффективен, Педро в глубоком запасе, а Изидор в Англии. «Зениту» нужна победа в год столетия, но вряд ли она будет простой, если вообще будет. «Рубин» умеет перекрыть сопернику кислород.

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