В погоне за «Краснодаром». У «Спартака» и «Зенита» непростой тур

«Ахмат» лишь на 14-м месте, но статистика говорит о том, что грозненцы должны быть намного выше, возможно, даже в верхней половине таблицы, однако это самая невезучая команда чемпионата. Например, «Ахмат» не реализовал четыре пенальти из пяти, а еще пропустил гол от вратаря (памятный перформанс Игоря Лещука). Со «Спартаком» «Ахмат» бьется особенно яростно и не проигрывал ему пять матчей подряд. За это время в очных встречах были зафиксированы три ничьи 0:0, но в этом туре такого не будет. «Спартак» очень давно не уходил с поля без гола, а у «Ахмата» несмотря на обидные потери очков результативная серия почти такая же. Ждем обмен забитыми мячами и яркие эмоции.