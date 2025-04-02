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РФС может лишиться финансирования на 4,3 млрд рублей в год

Российский футбольный союз (РФС) может лишиться финансирования на 4,3 млрд рублей в год из-за нового закона об отчислениях от букмекерской деятельности. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в феврале этого года, а его инициатором стал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Согласно этому закону, в России будет создан новый спортивный фонд (РСФ), который и займется распределением отчислений с доходов букмекеров со ставок на зарубежные спортивные события.

Отмечается, что около 70% всех ставок в России приходятся на европейский футбол. Ранее отчисления от ставок на международные соревнования шли напрямую в федерации. Теперь эти отчисления будут отправляться в РСФ, а контроль за их распределением будем вести наблюдательный совет во главе с Дегтяревым.

Ранее Дегтярев заявлял, что, по его мнению, нынешнее распределение отчисление букмекеров совершенно несправедливо и упор нужно делать на поддержку индивидуальных видов спорта.

«Практика распределения целевых отчислений от азартных игр выявила, что такое распределение не учитывает потенциал вида спорта, в том числе численность занимающихся видом спорта, количество наград, получаемых спортсменами на спортивных соревнованиях по виду спорта. Вследствие чего происходит неравномерное распределение финансовых ресурсов общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам и их неэффективное использование», — сказано в пояснительной записке законопроекта.

Законопроект уже был рассмотрен в первом чтении. Если он будет принят, то федерациям будут идти только отчисления со ставок на внутренние турниры. По предварительным расчетам, РФС может потерять 4,3 млрд рублей в год.

В четвертом квартале 2024 года РФС получил в качестве отчислений от азартных игр почти 1,7 млрд рублей и распределялись следующим образом: 70% шли на профессиональный спорт, 20% выделялись на детско-юношеский спорт, оставшиеся 10% — на массовый спорт. Существенное сокращение отчислений от букмекеров может поставить под угрозу проведение многих футбольных детско-юношеских соревнований по всей стране.

Стоит отметить, что новый законопроект ударит и по другим спортивным федерациям. Так, Федерация хоккея России может около 500 млн рублей в год.