РФС может лишиться финансирования на 4,3 млрд рублей в год

Отмечается, что около 70% всех ставок в России приходятся на европейский футбол. Ранее отчисления от ставок на международные соревнования шли напрямую в федерации. Теперь эти отчисления будут отправляться в РСФ, а контроль за их распределением будем вести наблюдательный совет во главе с Дегтяревым.