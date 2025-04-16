Евгений Ловчев назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

«Я говорил в начале сезона и говорю сейчас: чемпионом будет “Зенит”. Все!» — сказал Ловчев.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на два очка. В воскресенье, 20 апреля, «сине-бело-голубые» на своем поле примут подмосковные «Химки». За день да этого «Краснодар» дома сыграют с грозненским «Ахматом».
Ранее суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на чемпиона России по футболу, отдав «Зениту» минимальное преимущество в борьбе за чемпионский титул.
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57101 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Лусиано Гонду
(Андрей Мостовой)
38′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
80′
Луис Энрике
(Александр Соболев)
90′
Краснодар
Никита Кривцов
(Джон Кордоба)
16′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
76′
8
Маркус Вендел
89′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
73′
79′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
84′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
84′
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
73′
89′
77
Ильзат Ахметов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
71′
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
20
Джованни Гонсалес
60′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
60′
6
Кевин Ленини
88′
53
Александр Черников
45+5′
60′
90
Дэвид Мозес Кобнан
88
Никита Кривцов
79′
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
74′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
16
Фолы
25
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти