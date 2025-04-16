Евгений Ловчев назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на два очка. В воскресенье, 20 апреля, «сине-бело-голубые» на своем поле примут подмосковные «Химки». За день да этого «Краснодар» дома сыграют с грозненским «Ахматом».