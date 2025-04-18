РПЛ ввела внешнее управление в «Химках». Игрокам выплатят часть зарплаты

Ранее футболисты «Химок» бойкотировали несколько тренировок команды из-за задолженности по зарплате. Сегодня Алаев провел встречу с игроками подмосковного клуба.
«Ситуация очень печальная, неприятная для всех нас. Может быть нарушен спортивный принцип, потому что основной состав “Химок” не тренируется. Пришлось вмешаться, были на связи с руководством клуба. Ввели внешнее управление, решением комиссии по рецензированию будет закреплено. Ни один платеж не может быть согласован без администрации РПЛ», — передает слова Алаева Sport24.
«Также мы провели беседу с игроками. Благодарен членам правления, согласовали выплату части денег от РПЛ. Сегодня определенные платежи пошли. Сказал футболистам, что мы в одной лодке и будем регулировать финансовые обязательства совместно с клубом», — добавил глава РПЛ.
«Одна из проблем, которую я увидел на практике, — разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов другая. Теперь с учётом того, что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать. От футболистов были одни данные, от клуба другие. Меня это удивило.
Я до сих пор не видел документов. Возможно, что‑то закрыто частично. Сейчас мы смотрим ведомости, бухгалтерские документы», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».
Как сообщает телеграм-канал РПЛ, футболисты «Химок» после встречи с Алаевым тренировались в полном составе. После 24 туров Российской Премьер-лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице. Ближайший матч запланирован на 20 апреля. «Химки» в рамках 25-го тура РПЛ сыграют в Санкт-Петербурге против «Зенита».
На этой неделе исполняющим обязанности главного тренера «Химок» стал Магомед Адиев. 47-летний специалист ранее возглавлял такие команды как «Ахмат», «Анжи», «Чайка» (Песчанокопское), «Шахтер» (Караганда) и сборную Казахстана.