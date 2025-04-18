РПЛ ввела внешнее управление в «Химках». Игрокам выплатят часть зарплаты

«Одна из проблем, которую я увидел на практике, — разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов другая. Теперь с учётом того, что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать. От футболистов были одни данные, от клуба другие. Меня это удивило.



Я до сих пор не видел документов. Возможно, что‑то закрыто частично. Сейчас мы смотрим ведомости, бухгалтерские документы», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».