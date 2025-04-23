Быстров: Если «Зенит» хочет лишиться шансов на титул, Соболева надо выпускать чаще

«У “Зенита” не было никаких проблем, владели инициативой, и тут выходит Сашка Соболев. Он в первом же моменте борется за мяч, к своей штрафной бежит, теряет его, и как раз Вера получает этот мяч и выскакивает один на один. Я не знаю, сколько раз еще человека надо выпустить, чтобы он обострил игру у своих ворот, при этом у чужих он не обостряет. Если надо лишиться шансов на чемпионство, это надо делать чаще. Вот например я — тренер, только за этот один момент я не знаю, что надо было бы с ним сделать. Когда Соболева брали в “Зенит”, то рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в “Контр страйк”, — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала “О, футбол!”.