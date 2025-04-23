Быстров: Если «Зенит» хочет лишиться шансов на титул, Соболева надо выпускать чаще

В матче 25-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» со счетом 1:0 переиграл подмосковные «Химки».
«У “Зенита” не было никаких проблем, владели инициативой, и тут выходит Сашка Соболев. Он в первом же моменте борется за мяч, к своей штрафной бежит, теряет его, и как раз Вера получает этот мяч и выскакивает один на один. Я не знаю, сколько раз еще человека надо выпустить, чтобы он обострил игру у своих ворот, при этом у чужих он не обостряет. Если надо лишиться шансов на чемпионство, это надо делать чаще. Вот например я — тренер, только за этот один момент я не знаю, что надо было бы с ним сделать. Когда Соболева брали в “Зенит”, то рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в “Контр страйк”, — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала “О, футбол!”.
«Начни тренироваться отдельно. Отстранись от всего. Начни бегать. Как можно выходить на 15 минут, а у него сил нет? Как можно забить, когда Глушенков обыгрывает в центре, отдает во фланг, а Соболев стоит и не бежит? Такие даже в бане не нужны, которым сложно два шага лишних сделать», — добавил Быстров.
Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи,
Владимир Быстров играл за «Зенит» с 2002-го по 2005 год, а также с 2009-го по 2014 год. В общей сложности полузащитник провел за петербургский клуб 197 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 28 результативных передач.
«Зенит» после 25 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В субботу, 26 апреля, «Зенит» на выезде сыграет с московским «Динамо».