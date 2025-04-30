Врач, лечивший палец Агкацева, рассказал, что болеет за «Зенит»

«Мне скоро будет 39 лет. Со времен Аршавина и Кержакова болею за “Зенит”. Знаю, что и в прошлом году была напряженная концовка, “Краснодар” подарил “Зениту” чемпионство. Пожелал, чтобы в этом году такого не было, чтобы не повторяли прошлых ошибок. Все в руках “Краснодара”. Просто надо забрать золото, и все. “Зенит” не тот, что был в прошлом году. Искренне желаю победы “Краснодару”, — сказал Курбанов.