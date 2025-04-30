Врач, лечивший палец Агкацева, рассказал, что болеет за «Зенит»

В концовке выездного 26-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (3:2) Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти. В этом эпизоде 23-летний вратарь получил вывих пальца.
После матча местный травмотолог Артур Курбанов оказал необходимую медицинскую помощь Агкацеву и получил от вратаря «Краснодара» игровую майку с автографом и подписью: «Спасибо за выправленный палец».
«Мне скоро будет 39 лет. Со времен Аршавина и Кержакова болею за “Зенит”. Знаю, что и в прошлом году была напряженная концовка, “Краснодар” подарил “Зениту” чемпионство. Пожелал, чтобы в этом году такого не было, чтобы не повторяли прошлых ошибок. Все в руках “Краснодара”. Просто надо забрать золото, и все. “Зенит” не тот, что был в прошлом году. Искренне желаю победы “Краснодару”, — сказал Курбанов.
Ранее стало известно, что Агкацев вернулся к тренировкам и начал подготовку к матчу против «Рубина», который состоится в Краснодаре в субботу, 3 мая.
В этом сезоне Агкацев провел 30 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 16 раз сыграл на ноль.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» за четыре тура до конца чемпионата на четыре очка.