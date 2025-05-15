Мостовой: Если «Краснодар» не выиграет РПЛ, это будет катастрофа

После 28 туров петербургский «Зенит» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на один балл от лидирующего «Краснодара».
«Если “Краснодар” не станет чемпионом, это будет катастрофа. У них фора была в четыре очка за три тура до конца. Это сильная фора, но если они не смогут выиграть, то грош всему цена», — цитирует Мостового РИА Новости.
Команде из Санкт-Петербурга осталось провести матчи с «Ростовом» (в гостях) и «Ахматом» (дома). «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» (в гостях) и московским «Динамо» (дома).
«Зенит» становился чемпионом России в шести предыдущих сезонов.
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.