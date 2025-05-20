Жена Тикнизяна: За последний год не раз видела у него слезы

— За последний год я не раз видела слезы на глазах своего мужа из‑за его ситуации в клубе. Из‑за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает. Наира практически не бывает дома, потому что он постоянно тренируется. Наир говорит, что ему надо становится лучше, чтобы получать больше игрового времени. Он любит футбол, он фанат своего дела.