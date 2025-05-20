Жена Тикнизяна: За последний год не раз видела у него слезы

Напомним, «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 29‑го тура РПЛ со счетом 2:2. 26-летний Тикнизян провел встречу на скамейке запасных. После этого футболист пообщался с журналистами и заявил, что «чувствует себя последним говном» и «хочет перемен летом».
— За последний год я не раз видела слезы на глазах своего мужа из‑за его ситуации в клубе. Из‑за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает. Наира практически не бывает дома, потому что он постоянно тренируется. Наир говорит, что ему надо становится лучше, чтобы получать больше игрового времени. Он любит футбол, он фанат своего дела.
Один из ключевых факторов, почему он не перешел в «Зенит», — это Михаил Михайлович Галактионов. На тот момент Наир был лидером команды и говорил, что от этого тренера ему не хочется уходить, что с Галактионовым он хочет добиться чемпионства. Но все изменилось, когда Наир получил повреждение после матча с «Балтикой».
Не знаю, как повлияет вчерашнее интервью на его положение в клубе, но у Наира есть то, что никто не отнимет, это трудолюбие и любовь к своему делу. С этим он точно не пропадет, а я его всегда поддержу! — приводит слова Ромашкиной «Матч ТВ».
В январе 2024 года «Зенит» предлагал «Локомотиву» за Тикнизяна €7 млн и еще €1 млн в качестве бонусов. Самому игроку клуб из Санкт-Петербурга хотел дать контракт с зарплатой около €1,2 млн в год.
В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.