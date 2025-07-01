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Источник: Переход Жерсона в «Зенит» сорвался

Переход полузащитника бразильского «Фламенго» Жерсона в «Зенит» не состоится, сообщает журналист Жулио Мигель Нето в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Ruano Carneiro/Getty Images

По информации источника, Жерсон принял предложение саудовского «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. Отмечается, что Жерсон не хочет переезжать в Россию.

Будущий новый главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш лично позвонил отцу футболиста, выразив желание видеть полузащитника в команде.

Предложение клуба из Саудовской Аравии превышает предложение «Зенита». Зарплата Жерсона составит примерно € 8,5 млн в год по контракту с «Аль-Насром» до конца 2029 года, тогда как клуб из Санкт-Петербурга предложил на €2,5 млн меньше.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Фламенго».

— Болельщики «Фламенго» говорят о том, что Жерсон перестает выкладываться, хотят, чтобы он ушел из клуба. Есть ли предпосылки, возможность его перехода в «Зенит»?

— Я не соглашусь с тем, что он не выкладывается. Поэтому мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах. Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений, — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».