Источник: Переход Жерсона в «Зенит» сорвался

— Я не соглашусь с тем, что он не выкладывается. Поэтому мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах. Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений, — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».