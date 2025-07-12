Матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

ЦСКА летом 2025-го неожиданно остался без главного тренера Николича. Замену сербу нашли в Швейцарии, оттуда выписали чемпиона страны Челестини. Армейцы расстались с Пьяничем, Бистровичем, Жемалетдиновым и Гуарирапой и взяли 20-летнего бразильца Матеуса Алвеса. Новичок уже тренируется в общей группе, но в Казани вряд ли выйдет на поле. У ЦСКА вернулся к тренировкам защитник Мойзес, а полузащитник Мухин не полетел с командой на Суперкубок. ЦСКА был третьим в сезоне-2024/25 с 59 очками в 30 матчах. Армейцы пропустили 21 гол и забили 47. Больше всего мячей у Тамерлана Мусаева и Облякова — по 7. ЦСКА 7 раз выигрывал Суперкубок России — на 2 меньше, чем «Зенит».