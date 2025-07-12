Матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч за Суперкубок России пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 18:00 мск. Главный судья встречи — Артем Чистяков. Игру «Краснодар» — ЦСКА в прямом эфире покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар» второй год подряд играет в Суперкубке России. Летом 2024-го у «быков» были проблемы с составом, так что поражение 2:4 от «Зенита» не удивило. Сейчас новый чемпион России готов к открытию сезона лучше. Краснодарцы сохранили Сперцяна и подписали трех новичков: защитника Жубала, и атакующих игроков Перрена и Густаво Сантоса. Команда Мусаева в прошлом сезоне набрала 67 очков в 30 турах, с разницей забитых и пропущенных мячей 59−23. Главный бомбардир Кордоба забил 12 голов (все с игры) и отдал 4 передачи. Основной вратарь Агкацев сделал 26 сэйвов. Для «Краснодара» Суперкубок — это шанс выиграть второй трофей в истории клуба, так что настрой у «быков» высокий.
ЦСКА летом 2025-го неожиданно остался без главного тренера Николича. Замену сербу нашли в Швейцарии, оттуда выписали чемпиона страны Челестини. Армейцы расстались с Пьяничем, Бистровичем, Жемалетдиновым и Гуарирапой и взяли 20-летнего бразильца Матеуса Алвеса. Новичок уже тренируется в общей группе, но в Казани вряд ли выйдет на поле. У ЦСКА вернулся к тренировкам защитник Мойзес, а полузащитник Мухин не полетел с командой на Суперкубок. ЦСКА был третьим в сезоне-2024/25 с 59 очками в 30 матчах. Армейцы пропустили 21 гол и забили 47. Больше всего мячей у Тамерлана Мусаева и Облякова — по 7. ЦСКА 7 раз выигрывал Суперкубок России — на 2 меньше, чем «Зенит».
В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА встречались между собой 4 раза, у обеих команд по 2 победы.
По мнению букмекеров, шансы почти равны. Победа «Краснодара» в основное время стоит 2,65, победа ЦСКА — 3,10. На тотал голов меньше 2,5 предлагают коэффициент 1,79, на тотал больше 2,5 — 2,10.