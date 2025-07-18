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«Зенит» показал новую форму с изображением «Лахта Центра»

«Зенит» представил игровую форму на сезон‑2025/26.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Домашний комплект выполнен в лазоревом цвете, гостевой — в белых тонах с небесно-голубыми принтами. Главным элементами дизайна стали символы современного Петербурга: «Газпром Арена», «Лахта Центр» и вантовый мост Западного Скоростного Диаметра.

«В юбилейном сезоне клуб стремится выразить восхищение новым Петербургом и его устремлением в будущее, совпадающим с амбициями “Зенита”. Не довольствоваться малым, расширять горизонты, укрощать стихию — все это в равной степени относится к городу и клубу.

Узнаваемые пространственные доминанты отражают прогресс и постоянное движение к совершенству — и эти смыслы тесно переплетаются с задачами и идеалами сине-бело-голубых. В новом сезоне мы с удвоенной энергией будем стремиться к идеалу. За новый Петербург", — сказано в сообщении клуба.

Также петербуржцы представили черный вратарский комплект с шахматным узором на плечах и рукавах, который также будет доступен в желтом и в зеленом вариантах.

Впервые в новой форме «Зенит» сыграет в воскресенье, 20 июля, в домашнем матче 1-го тура РПЛ против «Ростова». Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» объявил, что сезон-2025/26 станет для петербуржцев юбилейным, 100-м. Предыдущий сезон сине-бело-голубые завершили на втором месте, оставшись без золота РПЛ впервые с сезона-2017/18. 25 мая, на следующий день после завершения чемпионата, «Зенит» отметил свое столетие.