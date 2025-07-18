«Зенит» показал новую форму с изображением «Лахта Центра»

Узнаваемые пространственные доминанты отражают прогресс и постоянное движение к совершенству — и эти смыслы тесно переплетаются с задачами и идеалами сине-бело-голубых. В новом сезоне мы с удвоенной энергией будем стремиться к идеалу. За новый Петербург", — сказано в сообщении клуба.