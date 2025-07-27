Матч ЦСКА — «Ахмат» 27 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 15:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр матча — Сергей Иванов. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч! Премьер» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1-м туре ЦСКА набрал лишь одно очко, сыграв в гостях 0:0 с «Оренбургом». Для вратаря Акинфеева это был 500-й матч в роли капитана в чемпионате России и 263-й сухой матч в высшем дивизионе. Команда Челестини владела преимуществом в той встрече, армейцы подали 11 угловых и нанесли 18 ударов по воротам, но так и не распечатали голкипера «Оренбурга» Овсянникова. ЗА ЦСКА дебютировал новичок Матеус Алвес, других трансферов клуб пока не сделал. Переговоры по крайним нападающим Садулаеву и Пиняеву завершились безрезультатно. При этом клуб продал Файзуллаева в «Истанбул».
«Ахмат» неделю назад проиграл на своем поле «Рубину» (0:2). Здесь тоже счет получился не совсем по игре. Почти вся статистика в пользу грозненцев: 24−4 по ударам по воротам, 6−3 по ударам в створ, 5−1 по угловым и 1−7 по желтым карточкам. «Ахмат» сильно изменился этим летом, в команду пришли Касинтура, Гаджиев, Келиано, Мансилья, Конате, Сидоров и два защитника из чемпионата Ирана. Клуб расстался с Беришей, Зориным, Адамовым, Швецом и еще несколькими футболистами. В прошлом сезоне «Ахмат» одержал только одну победу на выезде и набрал лишь 8 очков в 15 матчах.
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По мнению букмекеров, ЦСКА является фаворитом в этой встрече, на победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1,67. Ничья стоит 3,80, победа «Ахмата» — 6,10. На тотал меньше 2.5 предлагают 1,94, а на тотал больше 2,5 — 1,92. Вариант «обе забьют» оценивается в 1,87.