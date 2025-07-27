Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
1
:
СКА-Хабаровск
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.00
П2
1.08
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.94
П2
5.82
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.20
П2
2.35
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.25
П2
2.86
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.55
П2
5.59
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.00
П2
6.48
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.95
П2
1.70

Матч ЦСКА — «Ахмат» 27 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 27 июля, ЦСКА примет «Ахмат» во 2-м туре РПЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 15:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр матча — Сергей Иванов. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч! Премьер» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре ЦСКА набрал лишь одно очко, сыграв в гостях 0:0 с «Оренбургом». Для вратаря Акинфеева это был 500-й матч в роли капитана в чемпионате России и 263-й сухой матч в высшем дивизионе. Команда Челестини владела преимуществом в той встрече, армейцы подали 11 угловых и нанесли 18 ударов по воротам, но так и не распечатали голкипера «Оренбурга» Овсянникова. ЗА ЦСКА дебютировал новичок Матеус Алвес, других трансферов клуб пока не сделал. Переговоры по крайним нападающим Садулаеву и Пиняеву завершились безрезультатно. При этом клуб продал Файзуллаева в «Истанбул».

«Ахмат» неделю назад проиграл на своем поле «Рубину» (0:2). Здесь тоже счет получился не совсем по игре. Почти вся статистика в пользу грозненцев: 24−4 по ударам по воротам, 6−3 по ударам в створ, 5−1 по угловым и 1−7 по желтым карточкам. «Ахмат» сильно изменился этим летом, в команду пришли Касинтура, Гаджиев, Келиано, Мансилья, Конате, Сидоров и два защитника из чемпионата Ирана. Клуб расстался с Беришей, Зориным, Адамовым, Швецом и еще несколькими футболистами. В прошлом сезоне «Ахмат» одержал только одну победу на выезде и набрал лишь 8 очков в 15 матчах.

Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

По мнению букмекеров, ЦСКА является фаворитом в этой встрече, на победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1,67. Ничья стоит 3,80, победа «Ахмата» — 6,10. На тотал меньше 2.5 предлагают 1,94, а на тотал больше 2,5 — 1,92. Вариант «обе забьют» оценивается в 1,87.