Матч ЦСКА — «Ахмат» 27 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ахмат» неделю назад проиграл на своем поле «Рубину» (0:2). Здесь тоже счет получился не совсем по игре. Почти вся статистика в пользу грозненцев: 24−4 по ударам по воротам, 6−3 по ударам в створ, 5−1 по угловым и 1−7 по желтым карточкам. «Ахмат» сильно изменился этим летом, в команду пришли Касинтура, Гаджиев, Келиано, Мансилья, Конате, Сидоров и два защитника из чемпионата Ирана. Клуб расстался с Беришей, Зориным, Адамовым, Швецом и еще несколькими футболистами. В прошлом сезоне «Ахмат» одержал только одну победу на выезде и набрал лишь 8 очков в 15 матчах.