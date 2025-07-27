Матч «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Зенит» начал новый сезон с победы, команда Семака переломила ход игры с «Ростовом» (2:1). На гол Комарова петербуржцы ответили точными ударами Кассьерры и Мостового. У «Зенита» первую игру провели бразилец Жерсон и аргентинец Вега. Команда Семака владела мячом 70% времени, но по остальным статистическим показателям большого преимущества не имела: 14−8 по ударам по воротам, 5−3 по ударам в створ и 4−3 по угловым. Из-за травмы матч в Казани попустит вингер Луис Энрике.