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Матч «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 27 июля, «Рубин» встретится с «Зенитом» во 2-м туре РПЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Матч начнется в 20:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр встречи — Алексей Сухой. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» начал новый сезон с победы, команда Семака переломила ход игры с «Ростовом» (2:1). На гол Комарова петербуржцы ответили точными ударами Кассьерры и Мостового. У «Зенита» первую игру провели бразилец Жерсон и аргентинец Вега. Команда Семака владела мячом 70% времени, но по остальным статистическим показателям большого преимущества не имела: 14−8 по ударам по воротам, 5−3 по ударам в створ и 4−3 по угловым. Из-за травмы матч в Казани попустит вингер Луис Энрике.

«Рубин» тоже набрал три очка в первом туре. Казанцы сыграли вторым номером против «Ахмата» и победил 2:0. Голы на свой счет записали Шабанхаджай и Ходжа. Рахимов сохранил костяк команды, клуб потратил только 1,6 млн евро на защитника Мальдонадо. При этом главный тренер все-таки ждет несколько трансферов. «Рубин» интересуется Ишковым из «Урала» и защитником «Бари» Дорвалем. В прошлом сезоне казанцы пропустили 45 голов — в среднем 1,5 гола за игру.

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» дважды разгромил «Рубин» со счетом 4:0. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры в этом матче считают фаворитом «Зенит», победа гостей стоит 1,70. На успех «Рубина» можно поставить за 5,70, на ничью — за 3,90. Тотал больше 2,5 оценивается в 2,10, а вариант «обе забьют» — в 2,02.

Футбол. Премьер-лига
27.07
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.95
П2
1.68