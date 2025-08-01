Семак: 99% хейта из-за того, что «Зенит» — лидер последних лет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о критике за отсутствие молодых игроков, разное отношение к легионерам и россиянам, а также за игру команды на поле.
— То, что пишут в комментариях, то, что пишут в СМИ — три претензии: почему мало молодежи, неодинаковое отношение к россиянам и иностранцам, что одних критикует Сергей Семак, других нет. Ну и третье — что нет новых идей каких-то от штаба, в игре «Зенита» мало что изменилось.
— По россиянам, я думаю, что 99% хейта исходит из того, что «Зенит» является одним из лидеров или даже лидером последних лет. И это всем не нравится. Вы же не обращаете внимание сколько российских игроков вышло в матче на Кубок в составе того же «Краснодара». Сколько, скажите.
— Так они проиграли.
— Вот, вы даже не знаете. Не будем на другие клубы обращать внимание. Что касается нас, я уже говорил, ситуация абсолютно простая. И молодежь, и другие российские игроки… Если они будут лучше, они будут играть в составе. Не нужно искать, как вы говорите, хейт, там, где его нет. Играют сильнейшие. Те, кто лучше готов, тот и играет. Конечно, мы должны соблюдать тот лимит, который у нас есть. Но в целом, для меня, как тренера, спортивная составляющая является всегда определяющей. Если тот же Максим (Глушенков) играл ярко, он и играл ярко, забивал. Если он играет не ярко, проигрывает конкуренцию, играет другой игрок. Или тот же Эракович, Дркушич, другие игроки. Если Нино сильнее выглядит, значит, он больше играет на той позиции. Здесь все абсолютно просто.
А вопрос какого-то разного отношения к кому и в чем? Объясните. Просто нужно по существу говорить, что разное отношение к русским, молодым, ветеранам. Мне сложно понять, в чем оно заключается. То есть человек, который не формулирует объективно даже суть вопроса, претензии. Это даже почвы нет для какого-то обсуждения. Вопросов, касаемо молодых игроков, касаемо игроков российских, которые есть у нас в составе. По Андрею если вопросы… Если он сильнее, он всегда играет. Если он был лучшим на поле, значит, он лучший на поле. Если кто-то сыграл неудачно, значит, он неудачно сыграл. Какие могут быть вопросы? Это на мой взгляд.
А по поводу игры, вы же понимаете, наверное. По крайней мере люди, которые близки к футболу… У нас было достаточно изменений, связанные с игроками в центре поля. Игры, которые мы провели на предсезонной подготовке, были и без Жерсона, и без Вендела. То есть центр поля и тактические схемы — нам нужно по ходу сезона заново перестраивать нашу игру. То же самое было и не один и не два, и не три раза за время моей работы в «Зените», когда мы понимаем и находим то сочетание игроков и ту тактическую схему, которая подойдет под эту команду. У нас в этом превалируют игроки какого-то другого плана.
Сейчас, с приходом Жерсона, у нас есть игрок, которого мы тоже встраиваем. Он тоже всего полторы игры сыграл. Он тоже для нас очень важный игрок. Вендел еще вообще не играл в чемпионате, поэтому мы смещали в центр и Педро, и Дугласа, и Юру Горшкова. И в два нападающих играли, потому что мы искали и ищем тот вариант, который на сегодняшний день будет оптимальным. Игровые моменты связаны с этим, при этом при всем команда создает, команда забивает. Есть определенные ошибки в обороне, где нам что-то не хватает, но, по сути, команда играет нормально и двигается к тому, чтобы играть лучше. Безусловно, прибавлять и в качестве игры, прежде всего, и допускать меньше ошибок для того, чтобы терять меньше очков, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018-м, в течение игровой карьеры он успел также три года провести в составе команды.