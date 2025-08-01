Семак: 99% хейта из-за того, что «Зенит» — лидер последних лет

— Вот, вы даже не знаете. Не будем на другие клубы обращать внимание. Что касается нас, я уже говорил, ситуация абсолютно простая. И молодежь, и другие российские игроки… Если они будут лучше, они будут играть в составе. Не нужно искать, как вы говорите, хейт, там, где его нет. Играют сильнейшие. Те, кто лучше готов, тот и играет. Конечно, мы должны соблюдать тот лимит, который у нас есть. Но в целом, для меня, как тренера, спортивная составляющая является всегда определяющей. Если тот же Максим (Глушенков) играл ярко, он и играл ярко, забивал. Если он играет не ярко, проигрывает конкуренцию, играет другой игрок. Или тот же Эракович, Дркушич, другие игроки. Если Нино сильнее выглядит, значит, он больше играет на той позиции. Здесь все абсолютно просто.