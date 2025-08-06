Первый наш барьер — «Зенит». Черчесов — о работе в «Ахмате»

«Ахмат» объявил о том, что клуб возглавит 61-летний Черчесов сегодня, 6 августа. Он сменил на посту Александра Сторожука, который был отправлен в отставку накануне.
Ранее Черчесов руководил клубом из Грозного в 2011—2013 годах.
«Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал — вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Надеюсь, что работа будет вновь успешной. Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках.
У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер — “Зенит”. Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны. Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником. Самое главное для нас также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи», — приводит слова Черчесова пресс-служба клуба в соцсетях.
В новом сезоне РПЛ «Ахмат» располагается на 13-м месте в турнирной таблице. Команда еще не смогла набрать очки в этом сезоне. В 4-м туре чемпионата России клуб из Грозного на домашнем поле примет «Зенит».