Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала 23 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 16:15 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
У «Зенита» явные проблемы с результатами на старте сезона. Из пяти турах РПЛ команда Сергея Семака победила лишь в самом первом — с «Ростовом» (2:1). Далее три ничейных результата плюс поражение от «Ахмата», а лидер «Локомотив», которого экс-чемпионам обязательно надо догонять и обгонять, уже «убежал» на целых семь очков. Эмоциональный фон был бы намного хуже, если бы неделю назад нога спартаковца Барко не поехала на скользком поле «Лукойл Арены» при исполнении пенальти. Абсолютная случайность помогла «Зениту» избежать поражения в матче с самым принципиальным соперником. Ситуацию скрашивают пара побед в Пути РПЛ Кубка, но давайте откровенно — эти матчи мало что решают в долгосрочной перспективе. В отличие от очередного тура РПЛ, где к «Зениту» пожалует дерзкое «Динамо» из Махачкалы.
От команды Хасанби Биджиева после добротного дебютного сезона в РПЛ, пожалуй, ждали большего. Но она по-прежнему берет свои очки в основном в домашних матчах, и то, потеряла их, например, с «Акроном» (1:1). В гостях же два поражения и ничья. И единственный забитый гол. Тем не менее, потрепать нервы махачкалинский коллектив может любому — «Спартак», например, здорово помучился, причем у себя дома. Дагестанский клуб идет на 12-м месте в таблице, с трудом организует забитые мячи, но, как и в прошлом сезоне, очень мало пропускает — в среднем один гол за игру. Это должно беспокоить болельщиков «Зенита», который в рамках чемпионата, неизменно набирая высокий xG, реализует крайне малое число своих моментов.
Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1,26. Поставить на успех махачкалинского «Динамо» можно за 11,00, а на ничейный исход — за 5,40. С фаворитом все понятно. По поводу числа голов ясности нет: тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1,96, а тотал больше 2.5 — 1,90.