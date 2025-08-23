Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала 23 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

От команды Хасанби Биджиева после добротного дебютного сезона в РПЛ, пожалуй, ждали большего. Но она по-прежнему берет свои очки в основном в домашних матчах, и то, потеряла их, например, с «Акроном» (1:1). В гостях же два поражения и ничья. И единственный забитый гол. Тем не менее, потрепать нервы махачкалинский коллектив может любому — «Спартак», например, здорово помучился, причем у себя дома. Дагестанский клуб идет на 12-м месте в таблице, с трудом организует забитые мячи, но, как и в прошлом сезоне, очень мало пропускает — в среднем один гол за игру. Это должно беспокоить болельщиков «Зенита», который в рамках чемпионата, неизменно набирая высокий xG, реализует крайне малое число своих моментов.