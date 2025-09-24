Дегтярев заявил, что он является фартовым для «Зенита»

В финальном матче «сине-бело-голубые» одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» (2:1) благодаря голам защитников Нино и Нуралы Алипа в концовке матча.
— В прошлом году я же вручал Кубок России Сергею Семаку, помните? Грандиозная победа была «Зенита». «Балтика» им забила. Но как только я зашел на стадион и занял место в ложе, «Зенит» сразу отыгрался. Молодец! Министр-то фартовый, получается, для «Зенита», — сказал Дегтярев.
Стоит отметить, что после победы в Кубке России «Зенит» завоевал Суперкубок страны, после чего клуб из Санкт-Петербурга не сумел завоевать ни одного титула. В прошлом сезоне впервые чемпионом России стал «Краснодар», который положил конец шестилетней гегемонии «Зенита» в РПЛ.
Две недели назад Дегтярев в интервью «РБ Спорт» признался, что не знает, кто сейчас занимает пост главного тренера «Зенита».
«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. В субботу, 27 сентября, «сине-бело-голубые» дома сыграют с «Оренбургом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.