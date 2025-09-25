«Зенит» оштрафован на 500 тыс. рублей за баннер про Дегтярева

«Болельщики “Зенита” скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, они были в большом количестве. Клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщики “Зенита” на секторах 108−109 демонстрировали несогласованный баннер, носящий оскорбительный характер.



В заседании принял участие исполнительный директор Максим Погорелов, юрист, замдиректора по безопасности Юрий Федотов. Юрий Васильевич поминутно рассказал, что проверяли все видеокамеры, все системы видеонаблюдения, рассказал, как пронесли, где его монтировали, рассказал, как вычисляли этих двух людей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.