«Зенит» оштрафован на 500 тыс. рублей за баннер про Дегтярева

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «‎Зенит» на 500 тыс. рублей за оскорбительный баннер болельщиков в адрес министра спорта России Михаила Дегтярева. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Во время домашнего матча 4-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против «‎Ахмата» (2:1) фанаты «‎сине-бело-голубых» развернули баннер надписью: «Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярев — некомпетентное быдло». Так они отреагировали на недавнее заявление министра спорта, который признался, что не знает имя главного тренера «Зенита».

«Болельщики “Зенита” скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, они были в большом количестве. Клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщики “Зенита” на секторах 108−109 демонстрировали несогласованный баннер, носящий оскорбительный характер.

В заседании принял участие исполнительный директор Максим Погорелов, юрист, замдиректора по безопасности Юрий Федотов. Юрий Васильевич поминутно рассказал, что проверяли все видеокамеры, все системы видеонаблюдения, рассказал, как пронесли, где его монтировали, рассказал, как вычисляли этих двух людей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. В субботу, 27 сентября, «сине-бело-голубые» дома сыграют с «Оренбургом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.