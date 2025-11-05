Министр спорта: «Никакой отмены Fan ID не будет»

Сегодня Дегтярев выступил с приветственным словом на сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Самаре.
«Говорил и повторю еще раз — никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности и оно будет только укрепляться и расширяться на новые матчи, стадионы, чемпионаты и кубки. По-другому не будет, поэтому можно эту дискуссию оставить. Все больше любителей футбола оформляют карту болельщика. Выдано более 3 млн карт», — сказал Дегтярев.
Fan ID стал обязательным документом для посещения матчей РПЛ с 1 декабря 2022 года. Также он необходим для попадания на финал Кубка России и на матч за Суперкубок страны.
Введение Fan ID вызвало бойкот со стороны ряда крупным фанатских объединений российских топ-клубов и привело к снижению посещаемости матчей большинства команд. В июле Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID на футбольных стадионах.