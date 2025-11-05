Министр спорта: «Никакой отмены Fan ID не будет»

«Говорил и повторю еще раз — никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности и оно будет только укрепляться и расширяться на новые матчи, стадионы, чемпионаты и кубки. По-другому не будет, поэтому можно эту дискуссию оставить. Все больше любителей футбола оформляют карту болельщика. Выдано более 3 млн карт», — сказал Дегтярев.