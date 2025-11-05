Ричмонд
Министр спорта: «Никакой отмены Fan ID не будет»

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что использование системы идентификации болельщиков (Fan ID) на стадионах будет расширено. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня Дегтярев выступил с приветственным словом на сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Самаре.

«Говорил и повторю еще раз — никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности и оно будет только укрепляться и расширяться на новые матчи, стадионы, чемпионаты и кубки. По-другому не будет, поэтому можно эту дискуссию оставить. Все больше любителей футбола оформляют карту болельщика. Выдано более 3 млн карт», — сказал Дегтярев.

Fan ID стал обязательным документом для посещения матчей РПЛ с 1 декабря 2022 года. Также он необходим для попадания на финал Кубка России и на матч за Суперкубок страны.

Введение Fan ID вызвало бойкот со стороны ряда крупным фанатских объединений российских топ-клубов и привело к снижению посещаемости матчей большинства команд. В июле Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID на футбольных стадионах.