Бубнов призвал Батракова перейти из «Локомотива» в «Зенит»

«Говорю, что Батракову нужно уходить в “Зенит”. Это системообразующий игрок, и ему нужно играть только в сильных командах. Сейчас он перерос “Локомотив”. Он в “Локомотиве” и в чемпионате лучший по системе “гол+пас”, — сказал Бубнов.
Батраков является воспитанником «Локомотива» и проводит второй полноценный сезон на взрослом уровне. На его счету 61 матч за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых он забил 28 мячей и отдал 14 голевых передач. Контракт 20-летнего полузащитника с командой рассчитан до лета 2029 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 23 млн евро. Ранее «Зенит» ни разу не платил за российских игроков такую сумму. Рекордным трансфером остается переход Александра Бухарова из «Рубина» зимой 2010 года за 12 млн евро.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Сегодня, 6 ноября, «железнодорожники» на выезде сыграют со «Спартаком» в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.