Андрей Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен

— Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»…
— «Зенит» никому в Европе не интересен.
— Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?
— Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.
— Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере…
— Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое. И я в этом числе, — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».
Помимо Аршавина, четыре мяча на «Энфилде» забивал Деннис Уэскотт из «Вулверхэмптона» в сезоне-1946/47.
Андрей Аршавин завершил игровую карьеру в декабре 2018 года. Большую ее часть он провел в «Зените», с которым трижды завоевывал титул чемпиона России, а также выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России. Также он выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». За «Арсенал» Аршавин сыграл в 144 матчах, забив 31 гол.