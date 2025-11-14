Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.52
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
29.00
X
12.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.26
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.06
П2
1.76
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.00
П2
1.24
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2

Андрей Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил, почему запомнился европейским болельщикам.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

— Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»…

— «Зенит» никому в Европе не интересен.

— Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?

— Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.

— Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере…

— Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое. И я в этом числе, — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Помимо Аршавина, четыре мяча на «Энфилде» забивал Деннис Уэскотт из «Вулверхэмптона» в сезоне-1946/47.

Андрей Аршавин завершил игровую карьеру в декабре 2018 года. Большую ее часть он провел в «Зените», с которым трижды завоевывал титул чемпиона России, а также выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России. Также он выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». За «Арсенал» Аршавин сыграл в 144 матчах, забив 31 гол.