Черданцев: Хави — это не тренер. Тем более для «Спартака»

Информация о том, что «Спартак» связывался с Хави по поводу назначения в клуб, появилась в начале октября — чуть более чем за месяц до ухода Деяна Станковича с поста главного тренера «красно-белых».
«У “Спартака” продолжает оставаться актуальным вопрос главного тренера. Честно говоря, меня удивляют новости про то, что у клуба были переговоры с Хави. Полное непонимание — о чем вообще идет речь? Зачем это нужно и кому это приходит в голову? “Спартак” должен назначать тренера, а не известного в прошлом футболиста. Только что был известный в прошлом футболист — результат налицо. Нужен опытный тренер с достижениями и результатом.
У Хави даже в Катаре не получилось. Это великий футболист, безусловно, но это не тренер. Тем более для такой сложной команды, как “Спартак” в российском чемпионате. Готов повторить свой тезис — категорически неправильно рассматривать любую кандидатуру из тех людей, которые не имеют хоть какого‑то опыта игры или работы в чемпионате России. Любой другой вариант будет безрезультатным хождением по кругу», — сказал Черданцев.
Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года по май 2024 года. 45-летний испанец выиграл с каталонским клубом Ла Лигу и Суперкубок Испании. До работы в «Барселоне» Хави работал в катарском «Аль-Садде», с которым за два с половиной года выиграл шесть трофеев.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В субботу, 22 ноября «красно-белые» дома сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 16:45 по московскому времени.