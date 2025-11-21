Черданцев: Хави — это не тренер. Тем более для «Спартака»

«У “Спартака” продолжает оставаться актуальным вопрос главного тренера. Честно говоря, меня удивляют новости про то, что у клуба были переговоры с Хави. Полное непонимание — о чем вообще идет речь? Зачем это нужно и кому это приходит в голову? “Спартак” должен назначать тренера, а не известного в прошлом футболиста. Только что был известный в прошлом футболист — результат налицо. Нужен опытный тренер с достижениями и результатом.



У Хави даже в Катаре не получилось. Это великий футболист, безусловно, но это не тренер. Тем более для такой сложной команды, как “Спартак” в российском чемпионате. Готов повторить свой тезис — категорически неправильно рассматривать любую кандидатуру из тех людей, которые не имеют хоть какого‑то опыта игры или работы в чемпионате России. Любой другой вариант будет безрезультатным хождением по кругу», — сказал Черданцев.