В Испании сравнили Алексея Батракова с Левандовски и Месси

«Алексей играет в атаке и самообладанием напоминает Месси. Лицом к воротам он так же разрушительным] как Левандовски, а перед штрафной так же опасен, как Вальверде. Сейчас, когда у Левандовски заканчивается контракт, “Барселоне” может понадобиться атакующий футболист. И Батраков может быть ей интересен», — указано в материале Sport.es.