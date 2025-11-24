В Испании сравнили Алексея Батракова с Левандовски и Месси

«Алексей играет в атаке и самообладанием напоминает Месси. Лицом к воротам он так же разрушительным] как Левандовски, а перед штрафной так же опасен, как Вальверде. Сейчас, когда у Левандовски заканчивается контракт, “Барселоне” может понадобиться атакующий футболист. И Батраков может быть ей интересен», — указано в материале Sport.es.
В ноябре стало известно, что трансферная стоимость Батракова оценивается €37−43 млн. При этом он уступает по этому показателю футболисту ЦСКА Матвею Кисляку, чью трансферную стоимость оценили в €38−45 млн.
Батракову 20 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основной состав клуба с января 2024 года. В сезоне-2024/25 Батраков сыграл 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Он стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» и получил приз лучшему молодому игроку сезона.
В текущем сезоне в активе полузащитника 13 голов в 19 матчах в различных турнирах за «Локомотив». Его клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 15 туров.