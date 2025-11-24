Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
Челябинск
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.15
П2
1.63
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.20
П2
2.29
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.25
П2
4.02
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.35
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.47
П2
4.01
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

В Испании сравнили Алексея Батракова с Левандовски и Месси

Испанское спортивное издание Sport.es опубликовало статью о полузащитнике московского «Локомотива» и сборной России Алексее Батракове.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

«Алексей играет в атаке и самообладанием напоминает Месси. Лицом к воротам он так же разрушительным] как Левандовски, а перед штрафной так же опасен, как Вальверде. Сейчас, когда у Левандовски заканчивается контракт, “Барселоне” может понадобиться атакующий футболист. И Батраков может быть ей интересен», — указано в материале Sport.es.

В ноябре стало известно, что трансферная стоимость Батракова оценивается €37−43 млн. При этом он уступает по этому показателю футболисту ЦСКА Матвею Кисляку, чью трансферную стоимость оценили в €38−45 млн.

Батракову 20 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основной состав клуба с января 2024 года. В сезоне-2024/25 Батраков сыграл 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Он стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» и получил приз лучшему молодому игроку сезона.

В текущем сезоне в активе полузащитника 13 голов в 19 матчах в различных турнирах за «Локомотив». Его клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 15 туров.