«Была в секунде от смерти». Жена Семака сообщила о происшествии

«Я сегодня была в секунде от смерти. Пообедав с Лалой, болтая с мужем по телефону, выхожу на дорогу из-за капота машины, не заметив, что по маленькой однополосной дорожке, где ограничение скорости 40 км/час, несётся автомобиль со скоростью 120. Доля секунды и мой сегодняшний пост стал бы последним. Подолы пальто от встречного ветра раскрылись, взмывшись вверх», — написала Анна Семак в социальных сетях.
«От осознания произошедшего меня трясло еще очень долго… Видела много видео свидетельств, где Ангел-Хранитель буквально выдёргивал человека из лап смерти. “Не сегодня” — подумала я. Сегодня было как-то особенно тихо, не кричали вороны. Мне кажется, в тот самый день они будут повсюду», — добавила жена главного тренера «Зенита».
Анна и Сергей Семак поженились в 2008 году. Вместе они воспитывают восьмерых детей.
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и за это время привел команду из Санкт-Петербурга к шести победам в чемпионатах России, а также выиграл два Кубка и пять Суперкубков России.
Накануне «Зенит» со счетом 1:0 победил дома казанский «Рубин». В активе подопечных Сергея Семака 36 очков после 17 туров. «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, всего на один балл отставая от лидирующего «Краснодара».