«Была в секунде от смерти». Жена Семака сообщила о происшествии

«Я сегодня была в секунде от смерти. Пообедав с Лалой, болтая с мужем по телефону, выхожу на дорогу из-за капота машины, не заметив, что по маленькой однополосной дорожке, где ограничение скорости 40 км/час, несётся автомобиль со скоростью 120. Доля секунды и мой сегодняшний пост стал бы последним. Подолы пальто от встречного ветра раскрылись, взмывшись вверх», — написала Анна Семак в социальных сетях.