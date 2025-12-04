Соболев: пишут, что я в игры играю с утра до ночи, но это не так

«Я ночами особо никогда не играл в компьютер, если мы говорим про компьютер. Именно в быту у меня особо ничего не поменялось. У меня есть семья, сейчас родился второй ребенок, поэтому чуть поменьше сна стало в какой-то степени



Все пишут, что я в компьютерные игры играю с утра до ночи. Но это не так. У меня есть семья, дети и тренировки. Поэтому не до этого. Конечно, могу поиграть, когда есть свободное время, час-два. А так, чтобы постоянно, — нет», — сказал Соболев на пресс-конференции.