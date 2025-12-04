Ричмонд
Соболев: пишут, что я в игры играю с утра до ночи, но это не так

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что после появления в семье второго ребенка стал меньше играть в компьютерные игры. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Я ночами особо никогда не играл в компьютер, если мы говорим про компьютер. Именно в быту у меня особо ничего не поменялось. У меня есть семья, сейчас родился второй ребенок, поэтому чуть поменьше сна стало в какой-то степени

Все пишут, что я в компьютерные игры играю с утра до ночи. Но это не так. У меня есть семья, дети и тренировки. Поэтому не до этого. Конечно, могу поиграть, когда есть свободное время, час-два. А так, чтобы постоянно, — нет», — сказал Соболев на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Соболев большое количество времени уделяет видеоиграм. По данным из специализированных источников, с июля 2022 года он сыграл 1573 матча в Dota 2, проведя за игрой в общей сложности около 1066 часов — это более 44 суток непрерывной игры.

При этом в последнее время игровая активность Соболева значительно снизилась. Так, за последние три месяца 28-летний нападающий сыграл в Dota 2 всего четыре игры.

Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

В этом сезоне Соболев провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В субботу, 6 декабря, «сине-бело-голубые» дома сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Нино
(Александр Соболев)
69′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
28
Нуралы Алип
20
Педро
33
Нино
5
Вильмар Барриос
90+6′
10
Максим Глушенков
84′
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
62′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
90′
21
Александр Ерохин
6
Ваня Дркушич
61′
9
Сантос да Силва Жерсон
8
Маркус Вендел
90′
30
Матео Кассьерра
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
74′
4
Константин Нижегородов
5
Игор Вуячич
76′
12
Андерсон Арройо
43
Жак-Жюльен Сиве
44′
99
Дардан Шабанхаджай
14
Далер Кузяев
51
Илья Рожков
86′
19
Олег Иванов
90+3′
24
Никола Чумич
62′
22
Велдин Ходжа
90+6′
8
Богдан Йочич
18′
62′
23
Руслан Безруков
Статистика
Зенит
Рубин
Желтые карточки
1
6
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
1
2
Угловые
3
1
Фолы
9
21
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти