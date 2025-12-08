Ричмонд
Стало известно, где «Зенит» проведет зимние сборы

«Зенит» проведет три тренировочных сбора в зимнюю паузу, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

8 декабря игроки основного состава сине-бело-голубых ушли в отпуск.

12 января команда соберется в Петербурге, после чего 14 января отправится в Катар, где пройдут первые тренировочные сборы. Второй и третий этапы подготовки к весенней части сезона пройдут в ОАЭ и продлятся до 25 февраля.

«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые имеют в активе 11 побед, 6 ничьих и одно поражение. В статусе лидера на зимний перерыв ушел «Краснодар», набравший 40 баллов в 18 встречах.

Первую после зимней паузы игру «Зенит» проведет против калининградской «Балтики», которая идет на пятом месте в Российской Премьер-лиге с 35 очками. Матч 19-го тура РПЛ состоится 28 февраля или 1 марта.