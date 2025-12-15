Ричмонд
Черчесов — о победе над «Зенитом»: на меня питерские в суд подадут?

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о единственном в чемпионате поражении «Зенита» в матче с его командой.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Зенитом» со счетом 1:0 в матче четвертого тура РПЛ. Поражение от «Ахмата» — пока единственный проигрыш клуба из Петербурга в чемпионате России сезона-2025/26.

«Как я отношусь к тому, что единственный, кто обыграл “Зенит” в РПЛ? На меня теперь питерские в суд подадут? Это был первый мой матч после возвращения в чемпионат России, и я на тот момент лучше знал “Зенит”, нежели свою команду, как бы странно это ни звучало. Когда ты хорошо знаешь соперника, то знаешь, как минимизировать проблемы от них и, наоборот, создать проблемы “Зениту”. Это я точно знал.

Я вижу, что у “Зенита” нет скорости. Не у одного конкретного человека, а командной скорости, хотя игроки хорошие. Мы этим воспользовались. Шелия хороший матч провёл, но понятно, что в таких матчах и удача должна быть», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

На данный момент «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. После 18 туров в РПЛ наступила зимняя пауза. Чемпионат возобновится матчем «Зенит» — «Балтика» 27 февраля 2026 года.

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 4
9.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 4769 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Ваня Дркушич
30′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
90+7′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
90+2′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
48′
20
Максим Самородов
58′
70
Абакар Гаджиев
7
Лечи Садулаев
70′
55
Дарко Тодорович
86′
77
Георгий Мелкадзе
61′
13
Мохамед Конате
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
5′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
62′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
62′
30
Матео Кассьерра
20
Педро
46′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
80′
28
Нуралы Алип
6
Ваня Дркушич
46′
32
Лусиано Гонду
Статистика
Ахмат
Зенит
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
3
2
Угловые
4
8
Фолы
13
11
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти