Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2

Генич — о «Зените»: Прилично сократилось финансирование

Комментатор Константин Генич в выпуске шоу «О, родной футбол!» рассказал об оптимизации бюджета клуба из Санкт-Петербурга.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Ранее заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил информацию, что клуб перешел в режим экономии после избрания экс-футболиста команды Константина Зырянова на пост председателя правления клуба в конце августа.

— Ты говорил про события 2025 года, и, если говорить про результаты, это, конечно, «Краснодар», но, мне кажется, изменения стратегии внутри такого клуба, как «Зенит», и уход Александра Ивановича…

— А ничего не изменилось!


— Нет, изменилось.

— Ну расскажи, что.


— Ну, например, насколько я слышал, что прилично сократилось финансирование.

— Откуда ты слышал это, Кость?


— От Зырянова.

— Это где-то всплывало или ты лично [узнавал]?


— Нет, это не всплывало.

— Финансирование чего?


— Ну хорошо. Так скажем, внутри комьюнити, не сам Константин Георгиевич мне сказал, а просто внутри [говорят], что чуть-чуть идет сокращение бюджета, — сказал Генич.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице, Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.