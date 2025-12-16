Генич — о «Зените»: Прилично сократилось финансирование

Ранее заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил информацию, что клуб перешел в режим экономии после избрания экс-футболиста команды Константина Зырянова на пост председателя правления клуба в конце августа.
— Ты говорил про события 2025 года, и, если говорить про результаты, это, конечно, «Краснодар», но, мне кажется, изменения стратегии внутри такого клуба, как «Зенит», и уход Александра Ивановича…
— А ничего не изменилось!
— Нет, изменилось.
— Ну расскажи, что.
— Ну, например, насколько я слышал, что прилично сократилось финансирование.
— Откуда ты слышал это, Кость?
— От Зырянова.
— Это где-то всплывало или ты лично [узнавал]?
— Нет, это не всплывало.
— Финансирование чего?
— Ну хорошо. Так скажем, внутри комьюнити, не сам Константин Георгиевич мне сказал, а просто внутри [говорят], что чуть-чуть идет сокращение бюджета, — сказал Генич.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице, Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.