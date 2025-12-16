Ричмонд
Батраков стал самым дорогим игроком РПЛ, Кисляк подорожал на €4 млн

Обновилась рыночная стоимость футболистов российской Премьер-лиги.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов клубов российской Премьер-лиги.

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков поднял свою цену с 23 млн евро до 25 млн евро. Теперь Батраков является самым дорогим игроком РПЛ, но ему не уступает и Эдуард Сперцян из «Краснодара», его рыночная стоимость тоже составляет 25 млн евро.

Полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк совершил самый большой скачок вверх по рыночной стоимости. Он увеличил свою рыночную стоимость с 16 до 20 млн евро.

Серьезный рост и у вингера ЦСКА Кирилла Глебова (с 5 до 8 млн евро) и полузащитник петербургского «Зенита» Педро (с 12 до 15 млн).

Отметим, Алексей Батраков по своей стоимости обошел легендарного Лионеля Месси. Ценник аргентинца падает с каждым месяцем. Теперь он оценивается Transfermarkt всего в 15 млн евро. В 2018 году максимальная стоимость аргентинца составляла целых 180 млн евро.

Ценник Роналду держится на отметке в 12 млн евро.

Напомним, «Локомотив» Батракова занимает сейчас третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками на счету. Он всего на три очка отстает от лидера — «Краснодара», на втором месте расположился «Зенит» с 39 очками. На данный момент чемпионат России назодится на зимнем перерыве. Матчи возобновятся 28 февраля.

