Батраков стал самым дорогим игроком РПЛ, Кисляк подорожал на €4 млн

Напомним, «Локомотив» Батракова занимает сейчас третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками на счету. Он всего на три очка отстает от лидера — «Краснодара», на втором месте расположился «Зенит» с 39 очками. На данный момент чемпионат России назодится на зимнем перерыве. Матчи возобновятся 28 февраля.