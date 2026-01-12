Экс-игрок «Зенита» Гонду: Стиль игры ЦСКА отлично мне подходит

— Да, это правда. И я уверен, что стиль игры ЦСКА отлично мне подходит. Команда играет быстро, партнеры регулярно снабжают нападающих мячом, а в такой ситуации форварду проще себя проявить. И вы правы, я действительно наиболее комфортно чувствую себя в центре нападения. Приходилось играть на других позициях, но именно роль центрфорварда мне нравится больше всех остальных.