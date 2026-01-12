Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.42
П2
12.50
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.90
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2

Экс-игрок «Зенита» Гонду: Стиль игры ЦСКА отлично мне подходит

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду поделился ожиданиями после перехода в столичный клуб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ПФК ЦСКА

Накануне «Зенит» объявил о переходе 24-летнего Гонду в ЦСКА. Трудовое соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2029/30.

— Насколько понимаю, Фабио Челестини планирует использовать вас в ЦСКА как центрального нападающего, наконечника атак. Есть ощущение, что именно эта роль идеально вам подходит. Можно ли сказать, что вам больше всего нравится играть на этой позиции?

— Да, это правда. И я уверен, что стиль игры ЦСКА отлично мне подходит. Команда играет быстро, партнеры регулярно снабжают нападающих мячом, а в такой ситуации форварду проще себя проявить. И вы правы, я действительно наиболее комфортно чувствую себя в центре нападения. Приходилось играть на других позициях, но именно роль центрфорварда мне нравится больше всех остальных.

— В ЦСКА эта позиция довольно продолжительное время считается проблемной, и болельщики связывают с вашим приходом большие надежды. Пожелаю вам их оправдать и как можно чаще радовать забитыми голами. Есть ли у вас цель на весеннюю часть сезона по возможному количеству забитых мячей?

— Хочу, чтобы этих голов было как можно больше. Не вижу смысла загадывать конкретную цифру, хочу просто играть, забивать и быть в лидерах бомбардирской гонки. Главная задача в том, чтобы мои голы помогали ЦСКА побеждать. Я люблю забивать и надеюсь, что буду радовать наших болельщиков, — приводит слова Гонду Bobsoccer.

Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Архентинос Хуниорс». Футболист провел за сине-бело-голубых 51 матч во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.