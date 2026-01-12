Экс-игрок «Зенита» Гонду: Стиль игры ЦСКА отлично мне подходит

Накануне «Зенит» объявил о переходе 24-летнего Гонду в ЦСКА. Трудовое соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2029/30.
— Насколько понимаю, Фабио Челестини планирует использовать вас в ЦСКА как центрального нападающего, наконечника атак. Есть ощущение, что именно эта роль идеально вам подходит. Можно ли сказать, что вам больше всего нравится играть на этой позиции?
— Да, это правда. И я уверен, что стиль игры ЦСКА отлично мне подходит. Команда играет быстро, партнеры регулярно снабжают нападающих мячом, а в такой ситуации форварду проще себя проявить. И вы правы, я действительно наиболее комфортно чувствую себя в центре нападения. Приходилось играть на других позициях, но именно роль центрфорварда мне нравится больше всех остальных.
— В ЦСКА эта позиция довольно продолжительное время считается проблемной, и болельщики связывают с вашим приходом большие надежды. Пожелаю вам их оправдать и как можно чаще радовать забитыми голами. Есть ли у вас цель на весеннюю часть сезона по возможному количеству забитых мячей?
— Хочу, чтобы этих голов было как можно больше. Не вижу смысла загадывать конкретную цифру, хочу просто играть, забивать и быть в лидерах бомбардирской гонки. Главная задача в том, чтобы мои голы помогали ЦСКА побеждать. Я люблю забивать и надеюсь, что буду радовать наших болельщиков, — приводит слова Гонду Bobsoccer.
Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Архентинос Хуниорс». Футболист провел за сине-бело-голубых 51 матч во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.