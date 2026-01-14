Ричмонд
«Зенит» хочет купить еще одного дорогостоящего бразильца

Как сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальных сетях, «Зенит» хочет купить бразильского полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Переговоры между «Зенитом» и «Ред Булл Брагантино» по трансферу полузащитника Джон Джона находятся на финальной стадии, по данным Пабло Оливейра. По информации источника, 23-летний бразилец сменил агента на более подходящего для ведения переговоров с российским клубом.

Сумма трансфера неизвестна. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро.

Джон играет за «Брагантино» с лета 2024 года. За это время на его счету 74 матча во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 14 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Отмечается, что сине-бело-голубые видят в Джоне замену ушедшему в «Крузейро» Жерсону. Футболист являлся самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. Жерсон перешел из «Фламенго» за 25 миллионов евро.

«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые имеют в активе 11 побед, 6 ничьих и одно поражение. В статусе лидера на зимний перерыв ушел «Краснодар», набравший 40 баллов в 18 встречах.

Первую после зимней паузы игру «Зенит» проведет против калининградской «Балтики», которая идет на пятом месте в Российской Премьер-лиге с 35 очками. Матч 19-го тура РПЛ состоится 27 февраля.