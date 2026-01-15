Жерсон — о периоде в «Зените»: Я ни о чем не жалею

«Я благодарен за эту возможность. Я пришел после насыщенного сезона, получил травму в самом начале, вернулся почти к концу сезона. Это был опыт на всю жизнь. Я ни о чем не жалею. Иногда мы делаем правильный выбор, иногда — нет, но я благодарен. Я был в стране, где меня хорошо приняли, провел там немного времени, получил возможность присоединиться к исключительному проекту, и я счастлив», — приводит слова Жерсона ESPN.