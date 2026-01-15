Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Верона
1
:
Болонья
3
Все коэффициенты
П1
33.00
X
12.00
П2
1.06
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.25
П2
3.10
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.26
П2
2.40
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

Жерсон — о периоде в «Зените»: Я ни о чем не жалею

Полузащитник «Крузейро» Жерсон ответил, почему ему не удалось ярко проявить себя в «Зените».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

28-летний бразилец перешел в петербургскую команду из «Фламенго» летом 2025 года. 10 января сине-бело-голубые сообщили, что Жерсон продолжит карьеру в «Крузейро».

«Я благодарен за эту возможность. Я пришел после насыщенного сезона, получил травму в самом начале, вернулся почти к концу сезона. Это был опыт на всю жизнь. Я ни о чем не жалею. Иногда мы делаем правильный выбор, иногда — нет, но я благодарен. Я был в стране, где меня хорошо приняли, провел там немного времени, получил возможность присоединиться к исключительному проекту, и я счастлив», — приводит слова Жерсона ESPN.

В составе сине-бело-голубых бразилец провел 15 матчей, в которых забил два мяча. Сумма трансфера в «Крузейро» составила 27 миллионов евро, а еще 3 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые имеют в активе 11 побед, 6 ничьих и одно поражение. В статусе лидера на зимний перерыв ушел «Краснодар», набравший 40 баллов в 18 встречах.

Первую после зимней паузы игру «Зенит» проведет против калининградской «Балтики», которая идет на пятом месте в Российской Премьер-лиге с 35 очками. Матч 19-го тура РПЛ состоится 27 февраля.