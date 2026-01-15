Жерсон — о периоде в «Зените»: Я ни о чем не жалею

28-летний бразилец перешел в петербургскую команду из «Фламенго» летом 2025 года. 10 января сине-бело-голубые сообщили, что Жерсон продолжит карьеру в «Крузейро».
«Я благодарен за эту возможность. Я пришел после насыщенного сезона, получил травму в самом начале, вернулся почти к концу сезона. Это был опыт на всю жизнь. Я ни о чем не жалею. Иногда мы делаем правильный выбор, иногда — нет, но я благодарен. Я был в стране, где меня хорошо приняли, провел там немного времени, получил возможность присоединиться к исключительному проекту, и я счастлив», — приводит слова Жерсона ESPN.
В составе сине-бело-голубых бразилец провел 15 матчей, в которых забил два мяча. Сумма трансфера в «Крузейро» составила 27 миллионов евро, а еще 3 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.
«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые имеют в активе 11 побед, 6 ничьих и одно поражение. В статусе лидера на зимний перерыв ушел «Краснодар», набравший 40 баллов в 18 встречах.
Первую после зимней паузы игру «Зенит» проведет против калининградской «Балтики», которая идет на пятом месте в Российской Премьер-лиге с 35 очками. Матч 19-го тура РПЛ состоится 27 февраля.