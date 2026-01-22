За опоздание на сборы «Зенит» оштрафует игрока на 60 млн рублей

Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». 22 января Вендел прибыл в расположение команды в столице Катара Дохе.
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».
«С такой зарплатой можно хоть каждый день штрафовать. Для него простительно, он потом выйдет на поле и снова будет лучшим», — так прокомментировал новость об опоздании Вендела на зимние сборы Александр Мостовой.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за 20 миллионов евро. 28-летний бразилец провел за сине-бело-голубых 166 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 39 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.
После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.