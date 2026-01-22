Ричмонд
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.67
П2
2.08
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.57
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.59
П2
6.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.47
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.57
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.96
X
3.70
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.78
X
4.11
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.61
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.45
П2
2.61
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.09
Футбол. Лига Европы
23:00
Динамо З
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.93
П2
4.89
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.45
П2
3.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Ницца
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.80
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Зальцбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.97
П2
3.19
Футбол. Лига Европы
23:00
Утрехт
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.50
П2
2.42

За опоздание на сборы «Зенит» оштрафует игрока на 60 млн рублей

Как сообщает «Mash на спорте», «Зенит» намерен оштрафовать полузащитника Вендела на 700 тысяч евро (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние тренировочные сборы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». 22 января Вендел прибыл в расположение команды в столице Катара Дохе.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».

«С такой зарплатой можно хоть каждый день штрафовать. Для него простительно, он потом выйдет на поле и снова будет лучшим», — так прокомментировал новость об опоздании Вендела на зимние сборы Александр Мостовой.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за 20 миллионов евро. 28-летний бразилец провел за сине-бело-голубых 166 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 39 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.