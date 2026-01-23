Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.00
X
6.10
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

Игорь Дивеев: Говорят что форма «Зенита» мне идет, поверю

Бывший игрок ЦСКА Игорь Дивеев высказался о дебютном матче в составе «Зенита».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Накануне Дивеев провел первый матч в составе сине-бело-голубых. Футболист появился на поле в товарищеской встрече с китайским клубом «Шанхай Порт» (4:1).

«Всем привет и всех с победой! Рад сыграть первый матч за “Зенит”. Отдельное спасибо нашим болельщикам! Читаю все ваши комментарии. Впереди много работы! Сборы продолжаются!

А еще говорят, что форма мне идет! Приятно слышать, поверю», — написал Дивеев в социальных сетях.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак оценил игру 26-летнего защитника.

«Игорю хотели поменьше дать сыграть, но в принципе 45 минут он на поле провел, я с ним разговаривал — нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали. Я думаю, достаточно уверенно. Провел очень хороший матч», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, 11 января «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА. Московский клуб в тот же день сообщил о трансфере нападающего Лусиано из «Зенита».

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. В активе защитника 203 матча за армейцев, 20 голов и пять результативных передач. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил один мяч.

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.