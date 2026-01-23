Игорь Дивеев: Говорят что форма «Зенита» мне идет, поверю

Накануне Дивеев провел первый матч в составе сине-бело-голубых. Футболист появился на поле в товарищеской встрече с китайским клубом «Шанхай Порт» (4:1).
«Всем привет и всех с победой! Рад сыграть первый матч за “Зенит”. Отдельное спасибо нашим болельщикам! Читаю все ваши комментарии. Впереди много работы! Сборы продолжаются!
А еще говорят, что форма мне идет! Приятно слышать, поверю», — написал Дивеев в социальных сетях.
Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак оценил игру 26-летнего защитника.
«Игорю хотели поменьше дать сыграть, но в принципе 45 минут он на поле провел, я с ним разговаривал — нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали. Я думаю, достаточно уверенно. Провел очень хороший матч», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. В активе защитника 203 матча за армейцев, 20 голов и пять результативных передач. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил один мяч.
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.