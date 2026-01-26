«Зенит» разгромил чемпиона Китая со счетом 6:0

Дублем в этой встрече отметился Александр Ерохин (56', 74'), еще по одному мячу забили Андрей Мостовой (19'), Александр Соболев (44'), Даниил Кондаков (51') и Матвей Иванов (84').
Состав «Зенита»:
- Первый тайм: Москвичев, Дивеев, Нино, Вега, Мостовой, Глушенков, Барриос, Соболев, Луис Энрике, Педро, Мантуан.
- Второй тайм: Кержаков, Дуглас Сантос, Адамов, Алип, Дркушич (Караваев, 74''), Эракович, Ерохин, Вендел, Михайлов, Кондаков (Иванов, 74'), Касаджиков.
Первый матч команд прошел 22 января и завершился победой петербуржцев со счетом 4:1.
«Шанхай Порт» является действующим чемпионом Китая. В минувшем сезоне «красные орлы» в борьбе за титул на два балла опередили «Шанхай Шеньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
«Зенит» завершил первый тренировочный сбор в Катаре и продолжит подготовку в весенней части сезона в ОАЭ, где примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Соперниками команды Сергея Семака на турнире будут московское «Динамо» (3 февраля), «Краснодар» (6 февраля) и ЦСКА (10 февраля).
На зимний перерыв «Зенит» ушел на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. 27 февраля «сине-бело-голубые» дома сыграют против калининградской «Балтики».