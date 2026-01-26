Источник: Джон Джон подписал контракт с «Зенитом»

По информации источника, форвард прошел медобследование в клубе и подписал трудовое соглашение с сине-бело-голубыми. Как сообщает Романо, «Зенит» приобрел 23-летнего футболиста у клуба «Ред Булл Брагантино» за €20 млн.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €11 млн.
Джон Джон выступал за «Брагантино» с лета 2024 года. За это время на его счету 74 матча во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 14 результативными передачами. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2029 года.
Отмечается, что сине-бело-голубые видят в Джоне замену ушедшему в «Крузейро» Жерсону. Футболист являлся самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. Жерсон перешел из «Фламенго» за €25 млн.
В текущем сезоне «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые имеют в активе 11 побед, 6 ничьих и одно поражение. В статусе лидера на зимний перерыв ушел «Краснодар», набравший 40 баллов в 18 встречах.