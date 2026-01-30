Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Вольфсбург
П1
2.02
X
3.86
П2
3.55
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Дженоа
П1
2.14
X
3.03
П2
4.22
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Гавр
П1
1.42
X
5.18
П2
7.75
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Стало известно, за сколько «Арсенал» продаст Зинченко «Аяксу»

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко близок к переходу в «Аякс».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня, 30 января, Зинченко прилетит в Амстердам, чтобы подписать контракт с клубом из Нидерландов. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях, «Аякс» заплатит «Арсеналу» €1,5 млн плюс бонусы, связанные с выступлениями футболиста в Лиге чемпионов.

Отмечается, что соглашение 29-летнего Зинченко будет рассчитано до конца текущего сезона. Если сотрудничество окажется успешным, клуб и игрок смогут обсудить продление договора.

В сентябре Зинченко был отправлен в аренду в «Ноттингем Форест». В текущем сезоне защитник провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

В составе «Арсенала» украинский футболист провел 91 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.

Арсенал
3:2
Первый тайм: 3:1
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Арсенал
Виктор Дьекереш
(Кай Хаверц)
3′
Кай Хаверц
(Бен Уайт)
15′
Габриел Мартинелли
(Виктор Дьекереш)
36′
Кайрат
Габриэль Коста Жоржиньо
7′
Рикардиньо
(Валерий Громыко)
90+3′
Составы команд
Арсенал
13
Кепа Аррисабалага
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
10
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
3
Кристиан Москера
29
Кай Хаверц
46′
5
Пьеро Инкапье
16
Кристиан Нергор
89′
72
Ифе Ибрахим
14
Виктор Дьекереш
77′
81
Брандо Бэйли-Джозеф
11
Габриел Мартинелли
77′
9
Габриэл Жезус
33
Риккардо Калафьори
6′
46′
8
Мартин Эдегор
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
14
Александр Мартынович
24
Александр Мрынский
6
Адилет Садыбеков
20
Еркин Тапалов
59′
55
Валерий Громыко
3
Луиш Мата
70′
4
Дамир Касабулат
26
Эдмилсон
59′
99
Рикардиньо
7
Габриэль Коста Жоржиньо
69′
79′
89
Рамазан Багдат
18
Дан Глейзер
70′
5
Лев Кургин
Статистика
Арсенал
Кайрат
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
25
4
Удары в створ
11
2
Угловые
11
0
Фолы
14
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти