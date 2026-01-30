Стало известно, за сколько «Арсенал» продаст Зинченко «Аяксу»

Сегодня, 30 января, Зинченко прилетит в Амстердам, чтобы подписать контракт с клубом из Нидерландов. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях, «Аякс» заплатит «Арсеналу» €1,5 млн плюс бонусы, связанные с выступлениями футболиста в Лиге чемпионов.
Отмечается, что соглашение 29-летнего Зинченко будет рассчитано до конца текущего сезона. Если сотрудничество окажется успешным, клуб и игрок смогут обсудить продление договора.
В сентябре Зинченко был отправлен в аренду в «Ноттингем Форест». В текущем сезоне защитник провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
В составе «Арсенала» украинский футболист провел 91 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.
Микель Артета
Рафаэль Уразбахтин
Виктор Дьекереш
(Кай Хаверц)
3′
Кай Хаверц
(Бен Уайт)
15′
Габриел Мартинелли
(Виктор Дьекереш)
36′
Габриэль Коста Жоржиньо
7′
Рикардиньо
(Валерий Громыко)
90+3′
13
Кепа Аррисабалага
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
10
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
3
Кристиан Москера
29
Кай Хаверц
46′
5
Пьеро Инкапье
16
Кристиан Нергор
89′
72
Ифе Ибрахим
14
Виктор Дьекереш
77′
81
Брандо Бэйли-Джозеф
11
Габриел Мартинелли
77′
9
Габриэл Жезус
33
Риккардо Калафьори
6′
46′
8
Мартин Эдегор
77
Темирлан Анарбеков
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
14
Александр Мартынович
24
Александр Мрынский
6
Адилет Садыбеков
20
Еркин Тапалов
59′
55
Валерий Громыко
3
Луиш Мата
70′
4
Дамир Касабулат
26
Эдмилсон
59′
99
Рикардиньо
7
Габриэль Коста Жоржиньо
69′
79′
89
Рамазан Багдат
18
Дан Глейзер
70′
5
Лев Кургин
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти