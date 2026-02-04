Бубнов перекрестился, узнав о завершении карьеры Кариоки

— Кариока карьеру завершил, слышали?
— Слава тебе, Господи (Бубнов перекрестился, произнося эти слова).
— Он, кстати, хочет сделать команду в Медиалиге. В России. Представляете?
— Да? Ну, здесь может сделать.
— И назвать ее «Двойка». Есть «Десятка», будет «Двойка».
— Да, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Во время выступлений бразильца за красно-белых Бубнов неоднократно критиковал Кариоку, зачастую оценивая его игру фирменной «двойкой».
Полузащитник Рафаэль Кариока играл за «Спартак» в 2009-м и 2011−2014 годах. Больше всего игр Кариока провел за мексиканский «Тигрес» (335 матчей, 6 голов, 25 ассистов). 36-летний спортсмен был без клуба с июля 2025 года.
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.