«Видимо, я ему нравлюсь». Лещук — о критике со стороны Радимова

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своем отношении к критике в его адрес со стороны экс-полузащитника сборной России Владислава Радимова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В конце января Радимов написал в своем телеграм-канале, что 29-летний вратарь просидел десять лет на скамейке запасных в «Динамо» и имел пассивный доход.

«У меня есть мнение на этот счет, оставлю его при себе. Ситуация не касается конкретно его и лезть со своим мнением… Его право, мне пофиг. Зачем обращать внимание на каждое слово. Он бы мог на матче подойти и сказать мне вживую, но почему-то он не стал этого делать. Сказал в интернете — молодец.

Он часто про меня высказывается? Видимо, я ему нравлюсь. Я жду, когда он не сможет похудеть на 15 килограммов и опозорится, придя на матч “Зенита” в футболке “Спартака”. Не верю, что он сможет похудеть — это очень сложно, достаточно смелый спор с его стороны», — сказал Лещук.

Источник: РИА "Новости"

Игорь Лещук является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2017 года. За это время он провел 77 матчей, в которых пропустил 100 мячей и 27 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков. 1 марта бело-голубые дома сыграют против «Крыльев Советов».