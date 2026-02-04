«Видимо, я ему нравлюсь». Лещук — о критике со стороны Радимова

«У меня есть мнение на этот счет, оставлю его при себе. Ситуация не касается конкретно его и лезть со своим мнением… Его право, мне пофиг. Зачем обращать внимание на каждое слово. Он бы мог на матче подойти и сказать мне вживую, но почему-то он не стал этого делать. Сказал в интернете — молодец.



Он часто про меня высказывается? Видимо, я ему нравлюсь. Я жду, когда он не сможет похудеть на 15 килограммов и опозорится, придя на матч “Зенита” в футболке “Спартака”. Не верю, что он сможет похудеть — это очень сложно, достаточно смелый спор с его стороны», — сказал Лещук.