СМИ: «Зенит» заплатит до 4 млн евро за аренду Дурана

Дуран пребывает в системе «Аль-Насра» с января 2025 года после перехода из «Астон Виллы» за 77 млн евро. С июля 2025 года нападающий выступает на правах аренды за «Фенербахче». На счету колумбийца пять голов и три результативные передачи в 21 матче за турецкий клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 32 млн евро.