СМИ: «Зенит» заплатит до 4 млн евро за аренду Дурана

Зарплату Джона Дурана продолжит выплачивать игроку «Аль-Наср».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Петербургский «Зенит» договорился с саудовским клубом «Аль-Наср» об аренде 22-летнего нападающего сборной Колумбии Джона Дурана.

По информации Metaratings.ru, сумма арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца сезона, может составить до 4 млн евро с учетом бонусов за достижения в «Зените».

До конца недели Дуран должен прибыть на медицинский осмотр в Санкт-Петербург, после чего сделка может быть официально оформлена, и игрок присоединится к команде в Абу-Даби.

Дуран пребывает в системе «Аль-Насра» с января 2025 года после перехода из «Астон Виллы» за 77 млн евро. С июля 2025 года нападающий выступает на правах аренды за «Фенербахче». На счету колумбийца пять голов и три результативные передачи в 21 матче за турецкий клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 32 млн евро.

Известно, что из разных источников есть также информация, что «Аль-Наср» отдал «Зениту» Дурана бесплатно, но с правом выкупа за 40 млн евро. По информации источника, «Зенит» за полгода контракта заплатит Дюрану зарплату 4 млн евро, а остальную часть продолжат платить саудиты.