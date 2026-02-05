Ричмонд
Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Лучший игрок в истории РПЛ?
— С какого года? А хотя с любого: я.

— Лучший игрок РПЛ сейчас?
— Кордоба.

— Игрок, против которого сложнее всего было вам играть?
— Давайте назовем Ивановича.

— Лучший партнер в РПЛ?
— Кержаков.

— Лучший стадион в РПЛ?
— В мое время у «Локомотива» был.

— Лучший гол, который вы видели в РПЛ?
— Из последних — это Кордоба, когда он с центра поля за шиворот закинул с «Крыльями Советов», по-моему.

— Какого игрока вы бы хотели видеть в РПЛ?
— Месси, — сказал Аршавин в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

Аршавин выступал в РПЛ за «Зенит» (2000−2009, 2012−2015) и «Кубань» (2015−2016). В общей сложности он провел 291 матч, в которых забил 57 мячей и отдал 90 голевых передач. В составе «Зенита» Аршавин трижды становился чемпионом России (2007, 2012, 2015).

Ранее Аршавин был признан лучшим российским футболистом XXI века по версии журналистов и комментаторов.