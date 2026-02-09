Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Аталанта
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.52
П2
9.25
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.27
П2
8.00
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.11
П2
4.80
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2

«Зенит» объявил о переходе Джона Дурана на правах аренды

Пресс-служба «Зенита» объявила о переходе нападающего «Аль-Насра» и сборной Колумбии Джона Дурана на правах аренды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Футбольный клуб “Зенит” приветствует Джона Дурана, желает сверхрезультативно провести оставшуюся часть сезона и помочь сине-бело-голубым вернуть чемпионский титул в Петербург», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в контракте Дурана не предусмотрена опция выкупа. Также по информации Metaratings.ru, сумма арендного соглашения, которое рассчитано до конца сезона, может составить до €4 млн с учетом бонусов за достижения в «Зените».

Дуран перешел в «Аль-Наср» прошлой зимой из «Астон Виллы» за €77 млн. Он провел за саудовский клуб 18 матчей, в которых забил 12 мячей.

Минувшим летом Дуран был арендован «Фенербахче». Он провел за турецкий клуб 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал три голевых передачи. Зимой «Фенербахче» решил отказаться от услуг нападающего, в том числе из-за скандала в стамбульском дерби против «Галатасарая».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В первом матче после зимней паузы 27 февраля сине-бело-голубые дома сыграют против калининградской «Балтики».