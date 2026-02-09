«Зенит» объявил о переходе Джона Дурана на правах аренды

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Футбольный клуб “Зенит” приветствует Джона Дурана, желает сверхрезультативно провести оставшуюся часть сезона и помочь сине-бело-голубым вернуть чемпионский титул в Петербург», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в контракте Дурана не предусмотрена опция выкупа. Также по информации Metaratings.ru, сумма арендного соглашения, которое рассчитано до конца сезона, может составить до €4 млн с учетом бонусов за достижения в «Зените».
Дуран перешел в «Аль-Наср» прошлой зимой из «Астон Виллы» за €77 млн. Он провел за саудовский клуб 18 матчей, в которых забил 12 мячей.
Минувшим летом Дуран был арендован «Фенербахче». Он провел за турецкий клуб 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал три голевых передачи. Зимой «Фенербахче» решил отказаться от услуг нападающего, в том числе из-за скандала в стамбульском дерби против «Галатасарая».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В первом матче после зимней паузы 27 февраля сине-бело-голубые дома сыграют против калининградской «Балтики».