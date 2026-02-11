«Оренбург» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита»

Рудаков является воспитанником «Зенита», где он выступал за вторую и юношескую команды. На его счету более 100 матчей в чемпионате Финляндии, где он выступал за «Хонку» и столичный ХИК. В РПЛ и Кубке России, выступая за «Ростов» и «Сочи», он провел всего семь матчей.