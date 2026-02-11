«Оренбург» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита»

В понедельник, 9 февраля, стало известно, что 30-летний вратарь расторг контракт с «Сочи» по обоюдному согласию и стал свободным агентом.
Рудаков является воспитанником «Зенита», где он выступал за вторую и юношескую команды. На его счету более 100 матчей в чемпионате Финляндии, где он выступал за «Хонку» и столичный ХИК. В РПЛ и Кубке России, выступая за «Ростов» и «Сочи», он провел всего семь матчей.
В «Оренбурге» Рудаков будет бороться за место в воротах с 27-летним Богданом Овсянниковым, 26-летним Николаем Сысуевым и 21-летним Андреем Ходановичем.
«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка. 28 февраля команда Ильдара Ахметзянова дома сыграет против тольяттинского «Акрона».