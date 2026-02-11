Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.80
П2
3.59
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.62
П2
6.82
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.69
П2
7.70
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.20
Футбол. Англия
23:15
Сандерленд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.94
П2
1.79
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

«Оренбург» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита»

«Оренбург» объявил о подписании контракта с вратарем Максимом Рудаковым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 9 февраля, стало известно, что 30-летний вратарь расторг контракт с «Сочи» по обоюдному согласию и стал свободным агентом.

Рудаков является воспитанником «Зенита», где он выступал за вторую и юношескую команды. На его счету более 100 матчей в чемпионате Финляндии, где он выступал за «Хонку» и столичный ХИК. В РПЛ и Кубке России, выступая за «Ростов» и «Сочи», он провел всего семь матчей.

В «Оренбурге» Рудаков будет бороться за место в воротах с 27-летним Богданом Овсянниковым, 26-летним Николаем Сысуевым и 21-летним Андреем Ходановичем.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка. 28 февраля команда Ильдара Ахметзянова дома сыграет против тольяттинского «Акрона».