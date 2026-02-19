Ричмонд
Новичок «Спартака» Саусь сравнил Талалаева и Карседо

Бывший полузащитник «Балтики» Владислав Саусь, перешедший в «Спартак», высказался о главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо и Андрее Талалаеве.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

22-летний Саусь перешел в «Спартак» в конце января. Действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2030 года.

— Хуан Карседо — ваш первый европейский тренер в карьере. Какие у него отличия от того же Талалаева в «Балтике»?

— Во-первых, все общение происходит на английском языке. Это не совсем привычно. Плюс другая схема, нежели в «Балтике». У каждого тренера свои идеи, видение футбола.

— По характеру он отличается от Талалаева?

— Андрей Викторович более эмоционален, более строгий тренер. Может быть, Карседо еще раскроется, но пока я вижу так. Это нормально. У них есть свои взгляды на то, как нужно себя вести в той или иной ситуации.

— Кто более вспыльчивый?

— Наверное, Андрей Викторович, — приводит слова Сауся «РБ Спорт».

В СМИ сообщали, что «Спартак» заплатил за футболиста 350 миллионов рублей.

22-летний Саусь является воспитанником «Зенита». В составе калининградской «Балтики» полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, на его счету один забитый мяч и пять результативных передач.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками. В начале января красно-белых возглавил новый главный тренер Хуан Карлос Карседо. Он сменил на посту Деяна Станковича.