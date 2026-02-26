Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.82
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.54
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.36
П2
5.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.34

Семак рассказал, почему не отпустил Педро в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в клубном подкасте рассказал, что минувшим летом заблокировал переход бразильского вингера Педро в один из саудовских клубов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался продавать 20-летнего бразильца в «Аль-Ахли» за 40 млн евро. В январе Педро продлил контракт с российским клубом до лета 2030 года.

«Правда ли, что прошлым летом я был против продажи Педро в Саудовскую Аравию? Конечно. Ему нет замены. Чтобы игрок уходил и мы не становились слабее, нам нужно находить адекватную замену. И Педро так проводит этот сезон… Я думаю, он один из лидеров, один из наиболее важных игроков в составе нашей команды», — сказал Семак.

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса» за девять миллионов евро. За два года он провел за российский клуб 76 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 11 голевых передач. Вместе с «сине-бело-голубыми» Педро стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Педро является капитаном молодежной сборной Бразилии, с которой он дважды становился чемпионом Южной Америки. В декабре прошлого года вингера «Зенита» включили в пятерку лучших молодых игроков мира до 20 лет.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В пятницу, 27 февраля, петербуржцы дома сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше