Семак рассказал, почему не отпустил Педро в Саудовскую Аравию

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался продавать 20-летнего бразильца в «Аль-Ахли» за 40 млн евро. В январе Педро продлил контракт с российским клубом до лета 2030 года.
«Правда ли, что прошлым летом я был против продажи Педро в Саудовскую Аравию? Конечно. Ему нет замены. Чтобы игрок уходил и мы не становились слабее, нам нужно находить адекватную замену. И Педро так проводит этот сезон… Я думаю, он один из лидеров, один из наиболее важных игроков в составе нашей команды», — сказал Семак.
Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса» за девять миллионов евро. За два года он провел за российский клуб 76 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 11 голевых передач. Вместе с «сине-бело-голубыми» Педро стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Педро является капитаном молодежной сборной Бразилии, с которой он дважды становился чемпионом Южной Америки. В декабре прошлого года вингера «Зенита» включили в пятерку лучших молодых игроков мира до 20 лет.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В пятницу, 27 февраля, петербуржцы дома сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.