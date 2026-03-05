Ричмонд
Семин: Не слышал расистских выкриков от фанатов ЦСКА про Кордобу

Присутствовавший на матче Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» бывший наставник «Локо» Юрий Семин рассказал о поведении болельщиков армейцев.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне ЦСКА на своем поле одержал победу над «Краснодаром» в полуфинале пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. В составе ЦСКА голы забили Кирилл Глебов (54-я минута), Данил Круговой (68) и Матеус Алвес (90+3). У «Краснодара» отличился Мозес Кобнан (22).

После матча стало известно о расистском поведении болельщиков ЦСКА в адрес колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Ряд игроков «Краснодара» в том числе капитан Эдуард Сперцян, пожаловались на фанатов армейского клуба, попросив соответствующие органы проверить действия болельщиков.

«Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже сложно комментировать. Были эти высказывания или нет? Болельщики в той или иной степени выражают свои эмоции, но не думаю, что в такой грубой и оскорбительной форме. Кордоба — отличный футболист. Это футболист, который украшает нашу лигу. Я сам был на стадионе, но не слышал никаких выкриков», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Ответная встреча состоится в Краснодаре 17 марта. В рамках другого полуфинала в четверг состоится первый матч между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра пройдет на стадионе бело-голубых.


