Соболев: в «Зените» не очень относятся к опозданиям Вендела

28-летний бразилец систематически опаздывает на сборы, задерживаясь у себя на родине. В январе сообщалось, что «Зенит» оштрафовал Вендела на 700 тыс. евро (62 млн рублей) за недельное опоздание на зимние сборы команды в Катаре.
«Конечно, это обсуждается, что тут скрывать. Тут не только русские, но и вся команда к этому не очень хорошо относится. Опять же, насколько мы знаем, Вендела за это штрафуют. Поэтому он вправе сам решать, как поступать.
Обсуждают ли бразильцы меня между собой? Думаю, что нет. У нас прекрасный коллектив: и все бразильцы — хорошие ребята, и тот же Барриос, про которого говорят, что он уже больше русский, чем колумбиец. Все друг друга поддерживаем, вообще никаких проблем нет. Даже на Вендела перестали обижаться, когда он наконец приехал», — сказал Соболев.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. В общей сложности он провел за «сине-бело-голубых» 170 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 39 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 22 марта, петербуржцы на выезде сыграют против московского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.