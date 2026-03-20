Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.05
П2
2.01
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.62
X
3.55
П2
1.74
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.18
П2
3.50
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.14
П2
3.86
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.31
П2
13.25
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.86
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.76
П2
3.95

Соболев: в «Зените» не очень относятся к опозданиям Вендела

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в подкасте «РБ Спорт» рассказал об отношении в команде к регулярным опозданиям полузащитника Вендела на командные сборы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/zenit

28-летний бразилец систематически опаздывает на сборы, задерживаясь у себя на родине. В январе сообщалось, что «Зенит» оштрафовал Вендела на 700 тыс. евро (62 млн рублей) за недельное опоздание на зимние сборы команды в Катаре.

«Конечно, это обсуждается, что тут скрывать. Тут не только русские, но и вся команда к этому не очень хорошо относится. Опять же, насколько мы знаем, Вендела за это штрафуют. Поэтому он вправе сам решать, как поступать.

Обсуждают ли бразильцы меня между собой? Думаю, что нет. У нас прекрасный коллектив: и все бразильцы — хорошие ребята, и тот же Барриос, про которого говорят, что он уже больше русский, чем колумбиец. Все друг друга поддерживаем, вообще никаких проблем нет. Даже на Вендела перестали обижаться, когда он наконец приехал», — сказал Соболев.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. В общей сложности он провел за «сине-бело-голубых» 170 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 39 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 22 марта, петербуржцы на выезде сыграют против московского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.